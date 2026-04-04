Максим Бурич
Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
Триває робота над законопроєктом №14117 щодо компенсації втрат фермерам
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко провела масштабну робочу зустріч із представниками аграрного бізнесу. Головними темами обговорення стали безпека посівної в умовах обстрілів, страхування воєнних ризиків та підтримка фермерів, які працюють у безпосередній близькості до лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

Для відновлення агросектору, який постійно зазнає втрат техніки та інфраструктури, Уряд запроваджує страхування воєнних ризиків, зокрема передбачено компенсацію збитків на суму до 30 млн грн. Також впроваджуються гранти на відновлення, а саме аграрії можуть отримати до 16 млн грн на заміну пошкодженого обстрілами обладнання.

Особлива увага приділена господарствам у 20-кілометровій зоні від лінії зіткнення. Наразі у Державному аграрному реєстрі формується перелік таких територій для запуску цільових програм підтримки.

Уряд опрацьовує стратегічні рішення для захисту фермерів під час польових робіт:

  • Запуск програми забезпечення аграріїв засобами РЕБ для протидії ворожим дронам.
  • Забезпечення безперешкодного вивезення зерна та захист працівників під час посівної та збору врожаю.
  • Триває робота над законопроєктом №14117 щодо компенсації втрат фермерам, на чиїх землях зводяться оборонні споруди. Документ уже пройшов перше читання в профільному комітеті.

Нагадаємо, європейські сільськогосподарські оператори, які працюють в Україні, створили 14 березня International Farmers’ Association of Ukraine (IFA). Ця нова асоціація об’єднує 63 сімейні аграрні господарства, які працюють на земельних угіддях площею від 300 га до 22 тис. га. Загальна площа їхніх земель становить 275 тис. га. 

