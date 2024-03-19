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«Укрзалізниця» поновила рух поїздів до Кам'янця-Подільського

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Укрзалізниця» поновила рух поїздів до Кам'янця-Подільського
Компанія подякувала пасажирам за терпіння та очікування
фото: Волинь онлайн

Через ремонтні роботи між станціями Нігин – Гуменці потяг декілька днів не курсував до Кам'янця-Подільського

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» завершило роботи з усунення деформації земляного полотна у Хмельницькій області та відновило рух поїздів до Кам'янця-Подільського. Про це АТ «Укрзалізниця» повідомляє у Телеграмі.

«Дякуємо всім залученим до ремонту залізничникам за цілодобову роботу, пасажирам – за терпіння, а місцевій владі – за підставлене плече з автотрансферами. Всіх довезли, як і обіцяли», – йдеться в повідомленні.

У компанії підкреслили, що рух поїздів до Кам'янця-Подільського відновлений.

Нагадаємо, у зв'язку з деформацією земляного полотна на перегоні Нігин – Гуменці у Хмельницькій області тимчасово був закритий рух для поїзда №139/140 Київ – Кам'янець-Подільський (разом із причіпними вагонами з Ужгорода.

Зазначається, що кінцевою станцією для цього рейсу вимушено стане Нігин, до якого поїзд має прибути о 8:12.

Також «Укрзалізниця» вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаних як лікарні, здатних надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу, для перевезення важкопоранених українських солдатів. 

Стало відомо, що «Укрзалізниця» розпочинає онлайн-продаж квитків на ще одне міжнародне сполучення – до Австрії та Угорщини. Придбати квитки можна буде через застосунок «Укрзалізниці», а для прямого поїзда Київ — Відень знадобиться верифікація акаунту через «Дію.Підпис».

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Теги: застосунок перевезення Укрзалізниця

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