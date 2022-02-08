Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті: Google дав п’ять корисних порад

Google розказав, як себе убезпечити в інтернеті

Український офіс Google розповів, як зробити користування інтернетом безпечним

У вівторок, 8 лютого 2022 року, у світі відзначається День безпечного інтернету. Спеціально для цього дня український офіс Google підготував п’ять корисних парад, як убезпечити у світовій мережі.

Перш за все, ці поради стосуються захисту особистої інформації.

Нижче наведено кілька порад і рекомендацій, які допоможуть підвищити безпеку облікового запису та пристрою.