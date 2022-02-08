Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті: Google дав п’ять корисних порад
Google розказав, як себе убезпечити в інтернеті
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Український офіс Google розповів, як зробити користування інтернетом безпечним
У вівторок, 8 лютого 2022 року, у світі відзначається День безпечного інтернету. Спеціально для цього дня український офіс Google підготував п’ять корисних парад, як убезпечити у світовій мережі.
Перш за все, ці поради стосуються захисту особистої інформації.
Нижче наведено кілька порад і рекомендацій, які допоможуть підвищити безпеку облікового запису та пристрою.
- Регулярно оновлюйте програмне забезпечення. Оновлення програмного забезпечення зазвичай усуває нещодавно виявлені вразливості системи безпеки, тому завжди використовуйте останню версію програмного забезпечення на всіх своїх пристроях. Деяке програмне забезпечення, таке як Chrome, Android та iOS, оновлюється автоматично, тому вам не потрібно турбуватися про це. Інші сервіси надсилають сповіщення, коли потрібно оновити систему.
- Якщо ви загубили телефон, заблокуйте його. Ви можете зайти у свій обліковий запис Google і скористатися інструментом «Пошук телефона», щоб захистити свої дані за допомогою кількох швидких кроків. Незалежно від того, чи ваш пристрій працює на Android чи iOS, ви можете віддалено знайти та заблокувати його, щоб ніхто інший не міг використовувати ваш телефон і отримати доступ до вашої особистої інформації.
- Підвищте безпеку свого облікового запису за допомогою програми додаткового захисту. Ця програма пропонує механізм безпеки Google, розроблений для захисту користувачів особистих і корпоративних облікових записів Google, яким найбільше загрожують цілеспрямовані атаки. Наприклад, журналістів, активістів, лідерів бізнесу та учасників виборчих кампаній. Засоби безпеки, що надаються в межах цієї програми, захищають облікові записи й дані користувачів від нових методів, які зловмисники використовують для атак.
- Пройдіть перевірку безпеки Google. Перевірка безпеки – це покроковий інструмент, який допомагає захистити ваш обліковий запис Google за допомогою персональних рекомендацій. Ви можете вибирати, які додатки сторонніх розробників матимуть доступ до даних вашого облікового запису, а також перевіряти, чи не було зламано ваші паролі, і виконувати інші дії.
- Використовуйте менеджер паролів. Звичайній людині важко запам’ятати величезну кількість паролів. Через це люди часто нехтують безпекою заради зручності, створюють слабкі паролі або використовують їх повторно на інших сайтах. Часто саме ці слабкі паролі використовуються під час фішингових атак і злому.
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