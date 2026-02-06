Змінено процедуру створення «Дія.Підпису»: що треба знати

«Якщо у вас уже є створений «Дія.Підпис», він діє, поки ви не деактивуєте або не закінчиться термін його дії»

У застосунку «Дія» впровадять новий алгоритм функціонування «Дія.Підпису». Обов’язковими умовами активації стануть фізичний біометричний документ і підтримка технології NFC у смартфоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

«Відтепер під час активації підпису Дія звірятиме ваші дані через NFC у документі та фотоверифікацією. Якщо підпис уже активний – достатньо лише PIN-коду», – йдеться у повідомленні.

Як створити підпис?

У меню «Дія.Підпис» натисніть активувати.

Відскануйте номер вашої ID-картки або біометричного закордонного паспорта чи посвідки.

Прикладіть документ до задньої панелі смартфона для зчитування через NFC.

Підтвердьте особу через перевірку за фото.

Вигадайте новий шестизначний код.

Використання без селфі

Після активації через NFC користуватися підписом стане швидше. Тепер не потрібно проходити фотоверифікацію щоразу, коли ви підписуєте документ. Достатньо просто ввести новий шестизначний код.

Що важливо знати:

«Активні підписи працюють. Якщо у вас уже є створений «Дія.Підпис», він діє, поки ви не деактивуєте або не закінчиться термін його дії. Фізичний документ обов’язковий. Для активації потрібно мати при собі оригінал ID-картки, біометричного закордонного паспорта чи посвідки. Вимоги до смартфона. Створити підпис зможуть користувачі, чиї пристрої підтримують технологію NFC», – пояснює «Дія».

Нагадаємо, у застосунку «Дія» українцям доступні вже понад 160 різних послуг. У 2026 році планується запуск ще більшої кількості сервісів.

До слова, інформація про те, що застосунок «Дія» стане платним – недостовірна. Це підтвердила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Зауважимо, Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт, який переводить працевлаштування в цифровий формат. Запуск єдиної цифрової системи планується у жовтні 2026 року.