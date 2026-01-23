Уряд запускає цифрове працевлаштування через «Дію» та ЦНАПи

Роботодавці та працездатні особи зможуть шукати онлайн роботу, підбирати персонал, укладати трудові договори тощо

Кабінет міністрів запускає експериментальний проєкт, який переводить працевлаштування в цифровий формат. Запуск єдиної цифрової системи планується у жовтні 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу зайнятості та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що переведення відбуватиметься через єдину інформаційно-аналітичну систему «Обрій». У межах проєкту роботодавці та працездатні особи матимуть можливість здійснювати онлайн всі ключові етапи трудових відносин: пошук роботи, підбір персоналу, укладення трудового договору та його припинення, а також ведення особової справи працівника.

«Всі етапи трудових відносин будуть цифровізовані. Усі процеси реалізовуватимуться через портал та мобільний застосунок «Дія». Кожна працездатна людина матиме власний цифровий профіль «Обрій» ID із переліком своїх кваліфікацій і навичок за європейськими стандартами ESCO», – йдеться у повідомленні.

Також шукачі роботи отримають доступ до вакансій, запропонованих системою, в тому числі за допомогою штучного інтелекту. Перелік пропозицій роботи буде сформований за принципом відповідності вимогам конкретної вакансії – від повної сумісності до 51%. Якщо цей показник буде менше, то система визначить кваліфікації, які потребують підвищення та запропонує навчання.

Крім того, людина через «Обрій» ID матиме можливість надсилати роботодавцю відгук на вакансію та відомості про себе, а також підписувати електронні документи з кадрових питань. Роботодавець, у свою чергу, зможе керувати своїми обліковими даними, опрацьовувати перелік працездатних осіб та кандидатів, сформованих системою за рівнем відповідності їхнього досвіду та кваліфікації вимогам вакансії, запросити кандидата на співбесіду.

«Єдина система передбачає створення реєстрів працездатних осіб і робочих місць. Крім цього, кожен учасник експериментального проєкту матиме доступ до аналітичних систем, що будуть аналізувати та моніторити стан та тренди ринку праці, попиту та пропозиції робочої сили та давати інтерактивний звіт», – повідомила Служба зайнятості.

Експериментальний проєкт передбачає добровільну участь як для роботодавців, так і для працівників. Уряд планує запустити єдину цифрову систему в жовтні 2026 року.

Окрім «Дії», українці зможуть отримувати послуги з працевлаштування через ЦНАПи. «Розширення каналів звернення означає, що частину послуг можна буде отримувати ближче до місця проживання через ЦНАП або дистанційно – через «Дію», а рішення в окремих випадках формуватиметься автоматично після перевірки даних у реєстрі», – повідомило Мінекономіки.

До слова, українці, які нині працюють у Польщі, мають важливий вплив на її економіку. У дослідженні Польського економічного інституту (PIE) зауважують, що українці роблять значний внесок у ключові галузі польської економіки. За даними дослідження, рівень зайнятості серед українців становить 75 – 85%. Цей показник є більшим за ідентичний показник зайнятості самих поляків. Тому, крім впливу на економіку Польщі, українці також визначаються поміж інших мігрантів та біженців високим рівнем інтеграції в суспільство країни.