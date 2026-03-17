Міноборони запускає перший центр для впровадження штучного інтелекту у війську

Центр аналізуватиме поле бою, технології та визначатиме наступні кроки для розвитку оборонних спроможностей України

Міністерство оборони запускає Defense AI Center «A1». Центр буде аналізувати бойові дані, прогнозувати дії ворога, розвивати автономні системи та створювати нові інструменти управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

«Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші», – каже він.

Повідомляється, що завдання центрів полягає у постійному аналізі поля бою та сучасних технологій, а також у визначенні наступних кроків розвитку. За словами міністра, у технологічній війні перемагає той, хто швидше впроваджує інновації та проходить повний цикл їх оновлення. Першим таким центром стає Defense AI Center «A1», який реалізується за підтримки уряду Великої Британії.

Головні завдання центру включають:

аналіз бойових даних;

прогнозування дій противника;

розвиток автономних систем;

створення нових інструментів управління.

Центр дозволить швидше перетворювати досвід та дані з фронту на практичні технологічні рішення та прискорювати впровадження інновацій у Збройних силах.

«AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни – від розвідки до управління. Наше завдання – створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі», – підсумував міністр.

Нагадаємо, усім міжнародним партнерам Україна надає доступ до тренування моделей штучного інтелекту на основі реальних даних з поля бою.

До слова, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона 17 березня Україна та Велика Британія планують підписати нові домовленості у сфері безпеки та оборонної промисловості.