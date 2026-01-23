У «Дії» частина послуг буде недоступна два дні: причина

Користувачам радять стежити за оновленнями в «Дії». Там повідомлятимуть про всі зміни

Після завершення технічних робіт усі сервіси відновлять роботу

У застосунку та на порталі «Дія» тимчасово призупинять роботу частини соціальних сервісів. Причина – технічне оновлення в системі соціальної сфери (ЄІССС), яке триватиме 24-25 січня. Про це йдеться на офіційному сайті порталу, пише «Главком»ю

У цей період на порталі будуть недоступні такі послуги:

скасування довідки ВПО,

реєстрація кандидатом на опіку та піклування над дитиною,

реєстрація кандидатів у прийомні батьки або батьки-вихователі,

подання заявки, щоб стати другим із батьків-вихователів чи прийомних батьків,

консультації з усиновлення, а також послуги з усиновлення – реєстрація кандидатом, продовження або зняття з обліку.

У мобільному застосунку тимчасово не працюватимуть базова соціальна допомога, комплексна допомога для ВПО, зміна адреси фактичного проживання ВПО, скасування довідки ВПО та довідка ВПО.

Після завершення технічних робіт усі сервіси відновлять роботу. Про це повідомлять додатково, а користувачам радять стежити за оновленнями в «Дії».

До слова, у застосунку «Дія» українцям доступні вже понад 160 різних послуг. У 2026 році планується запуск ще більшої кількості сервісів.