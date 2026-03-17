Великі ризики для нацбезпеки. Японія попередила Україну через китайське обладнання

Токіо наголошує, що поширення мережі 5G від Huawei на Київ та інші великі міста може створити «значний ризик» для Японії, Європи та США

Уряд Японії попередив вітчизняні компанії, які планують долучитися до відбудови України, про ризики витоку технологій та конфіденційної інформації через високошвидкісні мережі 5G, що постачає компанія Huawei Technologies Co. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyodo News.

Такий крок японська влада пояснює міркуваннями економічної безпеки. Уряд Японії побоюється, що використання телекомунікаційних технологій Huawei може створювати ризики витоку технічної та конфіденційної інформації.

Один із великих українських операторів зв’язку торік тестував мережу 5G разом із Huawei у кількох містах. Після цього компанія отримала від українського уряду радіочастотний спектр для розвитку 5G. У тендері на розвиток 5G-бізнесу в Україні також брала участь японська компанія Rakuten Group Inc., однак перемогти їй не вдалося.

У документах японського уряду зазначено, що поширення мережі 5G від Huawei на Київ та інші великі міста може створити «значний ризик» для Японії, Європи та США під час інвестування в критичну інфраструктуру, зокрема енергетику. Крім того, уряд Японії попереджає про можливість потрапляння китайських технологічних продуктів на ринки через турецькі компанії.

Зазначається, що Японія, Європа та США розглядають можливість розширення підтримки інфраструктури України, зокрема її енергетичних та транспортних систем. Однак цей план може зіткнутися з перешкодами, якщо комунікаційна інфраструктура Huawei занадто глибоко вкорениться в Україні.

Нагадаємо, Львів став першим містом в Україні, у якому запрацювала технологія 5G. Основна перевага цієї технології – швидкість передавання даних – близько 500 Мбіт/с на абонента.