Мінцифри відреагували на чутки про платну «Дію». Що зміниться у застосунку

У додатку «Дія» не зміняться ціни послуг

Інформація про те, що застосунок «Дія» стане платним – недостовірна. Це підтвердила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль під час етеру телемарафону, передає «Главком».

Наразі в «Дії» є лише одна платна послуга для бізнесу – мультишеринг документів. «Усі інші послуги, які стосуються громадян, вони не будуть платними, тому що «Дія» це державний застосунок. Усі послуги будуть й надалі надаватися в тому форматі як і надавалися», – зауважила Валерія Коваль.

Чутки про платні послуги у застосунку «Дія» з'явилися в мережі після ліквідації держпідприємства для перетворення його на акціонерне товариство. «Так, багато було чуток і, так би мовити, поширювали різну інформацію стосовно ДП «Дія», але насправді все дуже просто. Ще в липні минулого року Господарський кодекс був скасований. Відповідно до цих змін всі державні підприємства мають перетворитися в організаційно-правові форми», – повідомила Валерія Коваль.

Заступниця міністра цифрової трансформації пояснила, що такого поняття, як державне підприємство не має існувати. Через це підприємства мають здійснювати процедуру перетворення залежно від організаційної структури. «У даному випадку, коли ми говоримо про ДП «Дія», то воно перетвориться в акціонерне товариство, всі акції будуть належати державі, тому державне підприємство продовжить працювати в тому ж самому форматі. На «Дію» , на електронні послуги це ніяк не вплине і не впливає також і на їх вартість», – зазначила посадовиця.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у застосунку «Дія» українцям доступні вже понад 160 різних послуг. У 2026 році планується запуск ще більшої кількості сервісів. Згідно з оприлюдненими підсумками, за 2025 рік у «Дії» додалось 2 мільйони користувачів. На порталі «Дія» 6,3+ млн кабінетів; 160+ послуг. Тим часом «у кишені» 23,7 мільйона українців 33 документи, понад 65 послуг.