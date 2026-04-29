Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Маск звинуватив творців ChatGPT у бажанні влаштувати «повстання машин»

Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Ілон Маск порівняв майбутнє з розвитком штучного інтелекту зі сценарієм фільму «Термінатор»
фото: flickr.com

Мільярдер розповів, чому ШІ – це загроза всьому людству

Генеральний директор Tesla Ілон Маск під час судового засідання заявив, що штучний інтелект здатен знищити людство, а причиною створення OpenAI назвав особисту образу з боку співзасновника Google. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune.

Під час виступу перед присяжними Маск використав образи з попкультури для опису майбутнього штучного інтелекту. Він зазначив, що людство має прагнути до сценарію «Стартреку» (мирне співіснування, – «Главком» ), а не фільму «Термінатор» Джеймса Кемерона, де машини знищують творців.

За словами Маска, головною причиною створення OpenAI стала його суперечка зі співзасновником Google Ларрі Пейджем у 2015 році. Тоді Пейдж нібито назвав Маска «спешишистом» (людиною, що надає перевагу людям перед цифровими формами життя) через занепокоєння Маска щодо безпеки ШІ.

«OpenAI існує тому, що Ларрі Пейдж назвав мене «спешишистом», – заявив бізнесмен у суді.

Ілон Маск, який був співзасновником OpenAI у 2015 році та інвестував у проєкт щонайменше $38 млн, подав позов у 2024 році. Він стверджує, що Сем Альтман та Грег Брокман фактично «вкрали благодійну організацію», перетворивши її на прибутковий бізнес вартістю близько $730 млрд під контролем Microsoft. Маск вимагає відшкодування збитків на суму понад $150 млрд.

Своєю чергою адвокати OpenAI називають позов наслідком «ображеного самолюбства». За версією захисту, Маск залишив проєкт у 2018 році після того, як програв боротьбу за посаду гендиректора та контроль над компанією, а тепер намагається перешкодити успіху колишніх партнерів, маючи власний комерційний проєкт xAI.

Попри позицію Маска як захисника людства та благодійності, під час процесу було оприлюднено дані про діяльність його власного фонду Musk Foundation. Згідно з публічними звітами, організація вже чотири роки поспіль не виконує законну вимогу щодо розподілу 5% своїх активів на благодійність.

Нагадаємо, Ілон Маск вийшов зі складу ради директорів OpenAI у 2018 році, офіційно пояснивши це конфліктом інтересів через розробки ШІ в Tesla. У 2022 році, після релізу ChatGPT, OpenAI стала світовим лідером у галузі, що згодом спровокувало серію судових позовів від Маска, який звинувачує компанію у відмові від відкритого вихідного коду та роботи на користь людства.

Раніше повідомлялося, що OpenAI випустила ChatGPT Images 2.0 – наступне покоління свого візуального інструменту. Головною особливістю оновлення став «режим міркування» (Thinking Mode): тепер нейромережа не просто малює за запитом, а спочатку аналізує контекст, може шукати актуальні дані в інтернеті та враховувати вміст завантажених користувачем файлів для створення максимально точних зображень.

Читайте також:

Теги: штучний інтелект Ілон Маск Google

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

HiTech

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua