Маск звинуватив творців ChatGPT у бажанні влаштувати «повстання машин»

Мільярдер розповів, чому ШІ – це загроза всьому людству

Генеральний директор Tesla Ілон Маск під час судового засідання заявив, що штучний інтелект здатен знищити людство, а причиною створення OpenAI назвав особисту образу з боку співзасновника Google. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune.

Під час виступу перед присяжними Маск використав образи з попкультури для опису майбутнього штучного інтелекту. Він зазначив, що людство має прагнути до сценарію «Стартреку» (мирне співіснування, – «Главком» ), а не фільму «Термінатор» Джеймса Кемерона, де машини знищують творців.

За словами Маска, головною причиною створення OpenAI стала його суперечка зі співзасновником Google Ларрі Пейджем у 2015 році. Тоді Пейдж нібито назвав Маска «спешишистом» (людиною, що надає перевагу людям перед цифровими формами життя) через занепокоєння Маска щодо безпеки ШІ.

«OpenAI існує тому, що Ларрі Пейдж назвав мене «спешишистом», – заявив бізнесмен у суді.

Ілон Маск, який був співзасновником OpenAI у 2015 році та інвестував у проєкт щонайменше $38 млн, подав позов у 2024 році. Він стверджує, що Сем Альтман та Грег Брокман фактично «вкрали благодійну організацію», перетворивши її на прибутковий бізнес вартістю близько $730 млрд під контролем Microsoft. Маск вимагає відшкодування збитків на суму понад $150 млрд.

Своєю чергою адвокати OpenAI називають позов наслідком «ображеного самолюбства». За версією захисту, Маск залишив проєкт у 2018 році після того, як програв боротьбу за посаду гендиректора та контроль над компанією, а тепер намагається перешкодити успіху колишніх партнерів, маючи власний комерційний проєкт xAI.

Попри позицію Маска як захисника людства та благодійності, під час процесу було оприлюднено дані про діяльність його власного фонду Musk Foundation. Згідно з публічними звітами, організація вже чотири роки поспіль не виконує законну вимогу щодо розподілу 5% своїх активів на благодійність.

Нагадаємо, Ілон Маск вийшов зі складу ради директорів OpenAI у 2018 році, офіційно пояснивши це конфліктом інтересів через розробки ШІ в Tesla. У 2022 році, після релізу ChatGPT, OpenAI стала світовим лідером у галузі, що згодом спровокувало серію судових позовів від Маска, який звинувачує компанію у відмові від відкритого вихідного коду та роботи на користь людства.

