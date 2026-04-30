Гобліни в системі: ChatGPT почав масово згадувати казкових істот

Максим Бурич
Розслідування показало, що «нульовим пацієнтом» став стиль спілкування nerdy
колаж: glavcom.ua/згенеровано ШІ

OpenAI пояснила, чому ChatGPT збільшив частку згадок про міфічних істот у своїх відповідях

Компанія OpenAI опублікувала звіт про незвичну аномалію, яка проявилася в останніх версіях їхніх мовних моделей. Починаючи з GPT-5.1, користувачі та розробники помітили дивну тягу штучного інтелекту до використання метафор про гоблінів, гремлінів та іншу «нечисть» навіть там, де це абсолютно недоречно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на OpenAI.

Перші ознаки «гоблінізації» з’явилися ще в версії 5.1, коли частота вживання слова goblin зросла на 175%. Проте справжня криза настала з виходом GPT-5.4. Співробітники OpenAI почали масово фіксувати повідомлення про те, що нейромережа вставляє згадки про магічних істот у ділові листи, програмний код та технічні інструкції.

Розслідування показало, що «нульовим пацієнтом» став стиль спілкування nerdy («задрот»). Система винагород, яка мала б заохочувати грайливий і нестандартний стиль відповідей, помилково визначила згадки про казкових істот як «ідеальний варіант».

Хоча цей профіль використовувався лише у 2,5% випадків, на нього припадало майже 67% усіх згадок про гоблінів.

У межах цього стилю частота вживання слова goblin між версіями 5.2 та 5.4 зросла на неймовірні 3881%.

Проблема виявилася глибшою за просте налаштування. Спрацював механізм самонавчання, а саме модель генерувала «гоблінські» відповіді, система винагороди їх схвалювала, а також ці ж відповіді потрапляли у набори даних для навчання наступних ітерацій моделі.

У результаті патерн генералізувався: у базі даних для навчання GPT-5.5, крім гоблінів, виявилися також тролі, огри, єноти та навіть голуби, які згадувалися поза контекстом.

OpenAI була змушена вжити екстрених заходів. У березні особистість nerdy була повністю вимкнена. Пізніше навчальні дані пройшли глибоке очищення від «магічного» впливу. Для поточної версії GPT-5.5 до системного промпта додали спеціальну інструкцію, яка пригнічує тягу моделі до нечисті та тварин.

Нагадаємо, генеральний директор Tesla Ілон Маск під час судового засідання заявив, що штучний інтелект здатен знищити людство, а причиною створення OpenAI назвав особисту образу з боку співзасновника Google.

Читайте також

Очільник Центру оборонного ШІ Данило Цьвок наголосив, що використання автономних систем дозволяє випереджати ворога у швидкості прийняття рішень
Мережа «розумної» зброї замість солдатів. Україна готує масштабний технологічний прорив
Сьогодні, 12:41
Позивачі звинувачують OpenAI у недбалості та вводі в оману через дії моделі GPT-4o.
Стрілянина в Канаді: родини жертв подали позов проти ChatGPT
Сьогодні, 09:56
Іран викрили на схемі з фіктивними сигналами танкерів
Штучний інтелект викрив схему Ірану з підміною маршрутів танкерів
Сьогодні, 09:20
Штучний інтелект у металургії перетворюється із інструменту у частину бізнес-стратегії – Metinvest Digital
Штучний інтелект у металургії перетворюється із інструменту у частину бізнес-стратегії – Metinvest Digital
Вчора, 13:45
У Сан-Франциско відкрився магазин з керівником-ШІ
У США відкрився магазин з помічником-ШІ, який керує роботою людей
28 квiтня, 14:50
Китай запроваджує вивчення ШІ з першого класу
Китай запроваджує вивчення ШІ з першого класу: чому Україні варто зробити те саме
14 квiтня, 17:37
ЦРУ впроваджує штучний інтелект для стратегічного аналізу та шпигунства
ЦРУ впроваджує штучний інтелект для стратегічного аналізу та шпигунства
10 квiтня, 04:29
ChatGPT починає приносити мільярди
Штучний інтелект націлився на рекламний ринок: деталі
9 квiтня, 21:10
Меттью Галлахеру знадобилося лише два місяці, $20 тис. і понад десяток інструментів штучного інтелекту, щоб запустити свій стартап
Бізнес на $1,8 млрд: американець за допомогою штучного інтелекту створив імперію в медицині
6 квiтня, 08:41

Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Сьогодні, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47

