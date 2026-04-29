Аеротаксі здійснили демонстраційні польоти у мегаполісі США

Стартап випробував електричні eVTOL між Мангеттеном і аеропортом Нью-Йорку

Американська компанія Joby Aviation розпочала демонстраційні польоти своїх електричних аеротаксі у небі Нью-Йорка. ПРо це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

Йдеться про перші випробування літальних апаратів з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), які компанія провела між двома пунктами у місті. Польоти відбулися у ще 24 квітня, а тестування тривають і надалі цього тижня.

Аеротаксі являє собою електричний літальний апарат, що за конструкцією нагадує великий дрон. Він здатен перевозити до п’яти осіб, включаючи пілота. Під час зльоту апарат піднімається вертикально, як гелікоптер, після чого частина пропелерів змінює положення і забезпечує горизонтальний рух.

У компанії заявляють, що такі апарати працюють тихіше за традиційні гелікоптери та не створюють експлуатаційних викидів, оскільки використовують електричну тягу.

Метою тестових польотів є відпрацювання маршруту, який має з’єднати вертолітні майданчики у Нижньому та Середньому Мангеттені з міжнародним аеропортом імені Джона Кеннеді. Очікується, що переліт триватиме менше 10 хвилин, тоді як поїздка автомобілем займає від однієї до двох годин залежно від трафіку.

До слова, у Сан-Франциско, що у штаті Каліфорнія (США) запрацював магазин, яким керує штучний інтелект. Замість продавця в магазині працює цифровий асистент.

Магазин зі штучним інтелектом має назву – Andon Market, в ньому можна придбати товари для дому. Проте питання стосовно цін, асортименту та роботи працівників вирішує цифровий асистент, який створений за допомогою штучного інтелекту. Віртуального помічника магазину звати Луна.