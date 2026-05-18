Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться

Уряд країни уклав угоду з OpenAI та оплатить жителям річну підписку після проходження курсу зі штучного інтелекту

Уряд Мальти уклав угоду з американською компанією OpenAI, за якою всі жителі країни зможуть безкоштовно користуватися сервісом ChatGPT Plus протягом одного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Програма стартує вже у травні та матиме назву AI for All («Штучний інтелект для всіх»). Щоб отримати доступ до платної версії ChatGPT, мешканцям Мальти потрібно буде подати заявку та пройти спеціальний онлайн-курс із використання штучного інтелекту, розроблений Університетом Мальти.

Ініціатива також поширюватиметься на громадян Мальти, які проживають за кордоном. Міністр економіки, підприємництва та стратегічних проєктів Мальти Сільвіо Шембрі заявив, що країна не хоче допустити відставання своїх громадян у цифрову епоху.

«Мальта – перша країна, яка запускає партнерство такого масштабу, тому що ми не дозволимо нашим громадянам відставати в цифрову епоху. Ми ставимо наших людей в авангард глобальних змін», – заявив він.

За словами міністра, влада країни прагне перетворити штучний інтелект із «незвичної концепції» на практичний інструмент для студентів, працівників та сімей.

У OpenAI підтвердили, що Мальта стала першою державою у світі, яка запустила подібну програму на національному рівні. Фінансові умови угоди сторони не розкривають. Платна підписка ChatGPT Plus зазвичай коштує $20 на місяць. Населення Мальти становить понад 570 тисяч осіб.

