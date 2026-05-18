Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться
Мальта перша держава у Європі зробила ChatGPT Plus безкоштовним для населення
фото: delo
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Уряд країни уклав угоду з OpenAI та оплатить жителям річну підписку після проходження курсу зі штучного інтелекту

Уряд Мальти уклав угоду з американською компанією OpenAI, за якою всі жителі країни зможуть безкоштовно користуватися сервісом ChatGPT Plus протягом одного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Програма стартує вже у травні та матиме назву AI for All («Штучний інтелект для всіх»). Щоб отримати доступ до платної версії ChatGPT, мешканцям Мальти потрібно буде подати заявку та пройти спеціальний онлайн-курс із використання штучного інтелекту, розроблений Університетом Мальти.

Ініціатива також поширюватиметься на громадян Мальти, які проживають за кордоном. Міністр економіки, підприємництва та стратегічних проєктів Мальти Сільвіо Шембрі заявив, що країна не хоче допустити відставання своїх громадян у цифрову епоху.

«Мальта – перша країна, яка запускає партнерство такого масштабу, тому що ми не дозволимо нашим громадянам відставати в цифрову епоху. Ми ставимо наших людей в авангард глобальних змін», – заявив він.

За словами міністра, влада країни прагне перетворити штучний інтелект із «незвичної концепції» на практичний інструмент для студентів, працівників та сімей.

У OpenAI підтвердили, що Мальта стала першою державою у світі, яка запустила подібну програму на національному рівні. Фінансові умови угоди сторони не розкривають. Платна підписка ChatGPT Plus зазвичай коштує $20 на місяць. Населення Мальти становить понад 570 тисяч осіб.

Нагадаємо, що найбільший у світі відкритий репозиторій наукових препринтів arXiv оголосив про нові жорсткі правила щодо використання штучного інтелекту під час підготовки наукових робіт. Платформа запровадила так зване «правило одного удару»: авторів, які опублікують статті з очевидними ознаками невичитаного штучного інтелекту, одразу блокуватимуть.

Читайте також:

Теги: Мальта ChatGPT штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Науковий репозиторій arXiv оголосив війну текстам згенерованим штучним інтелектом
ChatGPT під забороною? Наукова спільнота ввела жорсткі санкції
Сьогодні, 15:12
Дитяче Євробачення збирає юних виконавців віком від дев'яти до чотирнадцяти років
Стала відома країна, яка прийме цьогорічне Дитяче Євробачення
16 травня, 12:05
Ейдан з четвертого разу потрапив на Євробачення від Мальти
«Україна – це потужна сила на Євробаченні». Інтерв’ю з фіналістом конкурсу від Мальти
15 травня, 20:55
ChatGPT повідомлятиме близьких про небезпечний стан користувача
Функція «довіреної особи». ChatGPT анонсував нову систему безпеки
8 травня, 14:29
ChatGPT став «скарбницею» доказів у кримінальних розслідуваннях США
ChatGPT став «скарбницею» доказів у кримінальних розслідуваннях США
3 травня, 07:59
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року
20 квiтня, 21:08
Тисячі користувачів скаржаться на збій ChatGPT
Великий збій ChatGPT: застосунок перестав відповідати користувачам
20 квiтня, 18:21
Орган буде створено через зростання використання штучного інтелекту, а також його «потенційний вплив на людство загалом та турботу церкви про гідність кожної людини»
Папа Римський створює комісію зі штучного інтелекту
Сьогодні, 06:19
Алгоритми аналізують закупівлі та автоматично позначають підозрілі тендери
ЄС назвав Prozorro найуспішнішим антикорупційним ШІ-кейсом
15 травня, 01:40

Соціум

Відмова Європи від газу РФ почала бити по доходах Кремля – Reuters
Відмова Європи від газу РФ почала бити по доходах Кремля – Reuters
Угорщина відкликала претензії до співробітників Ощадбанку
Угорщина відкликала претензії до співробітників Ощадбанку
Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться
Європейська країна зробила ChatGPT Plus безкоштовним для всіх жителів: про кого йдеться
Посол ЄС: Росія більше не здатна нав’язати Україні свій сценарій
Посол ЄС: Росія більше не здатна нав’язати Україні свій сценарій
У Франції помер пес Лазар, який вважався найстарішим у світі
У Франції помер пес Лазар, який вважався найстарішим у світі
Кремль опинився перед проблемою через санкції та війну
Кремль опинився перед проблемою через санкції та війну

Новини

Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Сьогодні, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Сьогодні, 15:08
Бронювання працівників. Міністр економіки вказав на важливий нюанс
Сьогодні, 13:52
Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua