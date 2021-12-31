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    Два роки коронавірусу. Українці розказали, як пристосувались до пандемії

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    Два роки українці живуть в умовах пандемічних обмежень - Два роки коронавірусу. Українці розказали, як пристосувались до пандемії
    Два роки українці живуть в умовах пандемічних обмежень

    Пандемія: вирок чи нові можливості

    Другий рік життя в умовах карантинних обмежень позначився на кожному українцеві. За даними соціологів, кожен третій опитаний вважає головними подіями 2021 року пандемію та вакцинацію: 24% найбільше запам'ятали пандемію, ще 7% відзначили вакцинацію. Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Підсумки-2021 та прогнози-2022», проведеного Українським інститутом майбутнього у першій декаді грудня 2021 року.

    Вакцинація, маски та антисептики стали частиною буденності ще у 2020-му. Про ключові зміни у житті за останній рік «Главком» запитав у людей на вулицях столиці.

    Олеся, 34 роки, дизайнер

    «Тільки позавчора з Індії прилетіла, все добре. Роботи стало більше. Я в інтернеті працюю, тому мені нормально. Батькам не дуже, та й деякі знайомі теж незадоволені»

    Єва, 18 років, маркетолог

    «Загалом, ніяк не вплинула. Почала працювати вдома, зрозуміла, що це зручно і тепер не готова повертатися до офісу»

    Захар, 38 років, підприємець

    «Вакцинація, маски. Деякий час, близько року мандрувати було важко, але з вакциною зараз це стало простіше»

    Олексій, 22 роки, інженер

    «В мене зник мій маленький бізнес, який я тільки розпочав, це в першу чергу. Друга річ: багато моїм знайомих почати вакцинуватися, і вважають що це правильно. Як на мене, немає змісту вакцинуватися від вірусу, який постійно мутує».

    Теги: українці вакцинація коронавірус
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    Два роки коронавірусу. Українці розказали, як пристосувались до пандемії