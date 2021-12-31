Два роки коронавірусу. Українці розказали, як пристосувались до пандемії

Пандемія: вирок чи нові можливості

Другий рік життя в умовах карантинних обмежень позначився на кожному українцеві. За даними соціологів, кожен третій опитаний вважає головними подіями 2021 року пандемію та вакцинацію: 24% найбільше запам'ятали пандемію, ще 7% відзначили вакцинацію. Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Підсумки-2021 та прогнози-2022», проведеного Українським інститутом майбутнього у першій декаді грудня 2021 року.

Вакцинація, маски та антисептики стали частиною буденності ще у 2020-му. Про ключові зміни у житті за останній рік «Главком» запитав у людей на вулицях столиці.

Олеся, 34 роки, дизайнер

«Тільки позавчора з Індії прилетіла, все добре. Роботи стало більше. Я в інтернеті працюю, тому мені нормально. Батькам не дуже, та й деякі знайомі теж незадоволені»

Єва, 18 років, маркетолог

«Загалом, ніяк не вплинула. Почала працювати вдома, зрозуміла, що це зручно і тепер не готова повертатися до офісу»

Захар, 38 років, підприємець

«Вакцинація, маски. Деякий час, близько року мандрувати було важко, але з вакциною зараз це стало простіше»

Олексій, 22 роки, інженер