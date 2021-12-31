Підсумки року. Політологи визначили найбільш знакові для України події

2021 рік виявився насиченим для України і світу

Експерти підбили підсумки 2021-го перед Новим роком

Експерти висловили свою професійну думку щодо найбільш знакових подій 2021 року. Розповіли це вони в матеріалі «Главкома» «Головні політичні переможці та лузери 2021-го».

Для політолога, голови правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира Фесенка найбільш знакові події пов'язані з зовнішньою політикою України. Це насамперед проведення саміту «Кримська платформа», згадав політолог і візит Володимира Зеленського до США.

Пандемія – подія №1 для економіста та фінансового аналітика Олексія Куща. Для експерта вона «емоційно перебиває решту подій».

На думку заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдана Петренка, знакових подій було аж дві. Першою він назвав вакцинацію, «яка усіх зачепила і нікого не обійшла». Друга подія – це всі засідання РНБО. Цього року на них прийняли велику кількість важливих, непростих та знакових рішень. Експерт насамперед виділив введення санкцій проти Віктора Медведчука.

Членкиня Комісії з журналістської етики, виконавчий директор Українського інституту медіа та комунікації Діана Дуцик дуже коротко сформулювала переможця в номінації «Подія року». Для неї це на 100% «Вагнергейт».

Заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький назвав подією року пандемію Covid-19 та появу все нових штамів коронавірусу. Він підкреслив, що коронавірус має вплив на всіх.

А голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук згадав офшорний скандал. Експерт вважає, що «він закладає перспективу усвідомлення, що байка про «простого хлопця» Зеленського є неправдивою». На думку Кушнірука, теперішній президент не поверне собі втраченого електорату.

Директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко розглянув це питання у міжнародному масштабі і назвав подією року саміти «Путін-Байден». Для експерта вони «насправді починають змінювати картину світу».

Раніше експерти вже назвали найуспішніго політика 2021 року. Думки з цього питання так само розділились.

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