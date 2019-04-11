Привіт Зеленському? В регіонах з'явилися білборди про «зельоних» чоловічків



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У Хмельницькому з'явилися нові креативні борди

Наразі не відомо, хто замовив нові борди у Хмельницькому, що нагадують про російську агресію і війну в Україні

У Хмельницькому з’явилися нові загадкові борди, де лише зазначено, що в Україні 5 років триває агресія від Росії, але головний посил звучить наступним чином: «Яка ж це громадянська війна, коли «зельониє чєловєчкі». Тим самим ніби натякаючи на команду кандидата у президенти Володимира Зеленського, адже як відомо вже, серед його колег і соратників чимало тих, хто підтримує РФ і «руський мір».

Як передають місцеві жителі «Главкому», борди з’явилися 11 квітня, раніше їх в місті не було.

Раніше повідомлялося, що штаб Петра Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється Путіну.

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів»..

У Комітеті виборців України заявили, що борди, на яких Порошенко зображений поряд із Путіним, не порушують закону. Мовляв, іноземцям заборонено брати участь в політичній агітації, однак тут йдеться лише про використання фото президента РФ, що безперечно, не можна вважати прямою участю в передвиборчій рекламі.

Також 19 квітня Кремль відреагував на борди Порошенка з Путіним.

Також Порошенко напередодні заявив, що Росія витрачає понад $4 млрд на рік на утримання окупаційних режимів в Криму і на Донбасі.

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