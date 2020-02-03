Експерти розповіли, як зміни до російської конституції вплинуть на республіки в РФ

Експерти розповіли, як зміни до російської конституції вплинуть на республіки в РФтрансляція
Учасники пресконференції проаналізували зміни до конституції РФ та як вони позначаться на долі національних республік
Сьогодні, 3 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Зміни до конституції РФ: чи зникнуть національні республіки?»
Запрошені гості:
- Сиресь Боляєнь, інязор ерзянського народу, співзасновник руху «Вільний Ідель-Урал»;
- Ожомасонь Кирдя, член товариства «Ерзянь вал»;
- Дмитро Левусь, політолог.
Учасники пресконференції проаналізували зміни до конституції РФ та як вони позначаться на долі національних республік.
Також експерти порушили питання збереження національних мов у республіках РФ і переведення навчання на російську мову у закладах освіти.
Гості «Главкома» озвучили ініціативи щодо заміни в конституції РФ поняття «багатонаціональний народ» на «багатонародну російську націю», а також визнання за «рускім» народом статусу «державоутворюючий».