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    Главком-ТВ

    Експерти розповіли, як зміни до російської конституції вплинуть на республіки в РФ

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    Експерти розповіли, як зміни до російської конституції вплинуть на республіки в РФ

    Учасники пресконференції проаналізували зміни до конституції РФ та як вони позначаться на долі національних республік

    Сьогодні, 3 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Зміни до конституції РФ: чи зникнуть національні республіки?»

    Запрошені гості:

    • Сиресь Боляєнь, інязор ерзянського народу, співзасновник руху «Вільний Ідель-Урал»; 
    • Ожомасонь Кирдя, член товариства «Ерзянь вал»;
    • Дмитро Левусь, політолог.

    Учасники пресконференції проаналізували зміни до конституції РФ та як вони позначаться на долі національних республік.

    Також експерти порушили питання збереження національних мов у республіках РФ і переведення навчання на російську мову у закладах освіти.

    Гості «Главкома» озвучили ініціативи щодо заміни в конституції РФ поняття «багатонаціональний народ» на «багатонародну російську націю», а також визнання за «рускім» народом статусу «державоутворюючий».

    Росія Конституція Путін
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