Експерти розповіли, як зміни до російської конституції вплинуть на республіки в РФ трансляція



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Учасники пресконференції проаналізували зміни до конституції РФ та як вони позначаться на долі національних республік

Сьогодні, 3 лютого, в пресцентрі ІА «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Зміни до конституції РФ: чи зникнуть національні республіки?»

Запрошені гості:

Сиресь Боляєнь, інязор ерзянського народу, співзасновник руху «Вільний Ідель-Урал»;

Ожомасонь Кирдя, член товариства «Ерзянь вал»;

Дмитро Левусь, політолог.

Учасники пресконференції проаналізували зміни до конституції РФ та як вони позначаться на долі національних республік.

Також експерти порушили питання збереження національних мов у республіках РФ і переведення навчання на російську мову у закладах освіти.

Гості «Главкома» озвучили ініціативи щодо заміни в конституції РФ поняття «багатонаціональний народ» на «багатонародну російську націю», а також визнання за «рускім» народом статусу «державоутворюючий».