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    Правозахисниця побачила загрозливі тенденції у новому законопроєкті про медіа

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    Правозахисниця побачила загрозливі тенденції у новому законопроєкті про медіа

    До кримінальної відповідальності за «систематичне умисне поширення дезінформації» пропонується притягувати медіа, а не тих, хто цю інформацію створює

    Сьогодні, 18 листопада, в пресцентрі ІА «Главком» відбудеться пресконференція на тему: «Законопроєкт про медіа: наступ на свободу слова?»
    Ірина Сєдова, журналістка і правозахисниця, проаналізувала законопроєкт щодо роботи ЗМІ, тези якого було оприлюднено 13 листопада в стінах ВРУ.

    В цих тезах, в тому числі, пропонується введення в законодавство поняття «дезінформація» та введення кримінальної відповідальності за її поширення. Механізмом контролю за діяльністю медіа пропонується введення співрегулювання медіа, в тому числі і за участі держави. При цьому поняття «дезінформація» в цих пропозиціях виписане нечітко, загально і залишає дуже широкий простір для суб’єктивного трактування інформаційних повідомлень в медіа.

    Ситуація ускладнюється тим, що до кримінальної відповідальності за «систематичне умисне поширення дезінформації» пропонується притягувати медіа, а не тих, хто цю інформацію створює.

    Під час пресконференції була озвучена заява щодо неприпустимості нових законодавчих обмежень свободи вираження поглядів.

    Як повідомлялося раніше, уряд ініціює введення посади омбудсмена, який боротиметься з фейками.

    ЗМІ правозахисники цензура права громадян журналіст
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