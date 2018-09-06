Як українські прикордонники боронять кордони ЄС від біженців (відео)



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Цього року українські прикордонники вже затримали на 20% більше біженців, ніж минулого року

ЄС посилює свої зовнішні кордони та за для цього щедро оснащує українських прикордонників. 400 кілометрів державного кордону з Польщею охороняють близько п'ятисот українських прикордонників. Щоб зробити охорону надійнішою, Євросоюз забезпечив українців обладнанням - відео- та тепловізійними камерами.

ЄС оплатив і паспортні сканери та подбав про єдину мережу, яка зв'язує українських прикордонників з польськими колегами та з Інтерполом, допомагає також зі спорядженням. У свою чергу українські прикордонники повинні стежити за тим, щоб якнайменше біженців потрапили до ЄС. Вони знову і знову затримують нелегалів, які прагнуть потрапити у Польщу.

Біженців Україна безкомпромісно висилає, що є також частиною домовленостей з ЄС. Але кількість нелегалів зростає. Цього року українські прикордонники вже затримали на 20% більше біженців, ніж минулого року.

Вже зараз пункти перетину кордону переповнені, і українцям, що прямують до ЄС по безвізу, доводиться годинами чекати на кордоні, бо прикордонники ретельно шукають там біженців, які можуть заховатися в автівках.

Джерело: Deutsche Welle