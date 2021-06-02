  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    В Англії презентували форму збірної України на Євро-2020

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Англії презентували форму збірної України на Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    У рейтингу футболок з найцікавішим дизайном наш варіант опинився в третьому десятку

    У Великій Британії презентували форму збірної України, в якій наша команда виступатиме на чемпіонаті Європи. Поки в нашій Асоціації футболу узгоджують час для урочистої церемонії з футболістами, на туманному Альбіоні вже встигли скласти рейтинг одягу усіх європейських збірних.

    0_ukraine-home-shirt-20-21jpeg

    Дизайн української футболки опинився в третьому десятку серед решти. Домашня форма жовтого кольору посіла 26-е місце, гостьова, синього – 28-е.

    0_ukraine_2020_2021_home_away_kits_ijpeg

    А найпривабливішою визнали форму збірної Італії.

    0_screen-shot-2021-05-17-at-101529

    Раніше Андрій Шевченко оголосив заявку збірної на чемпіонат Європи.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Англії презентували форму збірної України на Євро-2020