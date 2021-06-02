В Англії презентували форму збірної України на Євро-2020

У рейтингу футболок з найцікавішим дизайном наш варіант опинився в третьому десятку

У Великій Британії презентували форму збірної України, в якій наша команда виступатиме на чемпіонаті Європи. Поки в нашій Асоціації футболу узгоджують час для урочистої церемонії з футболістами, на туманному Альбіоні вже встигли скласти рейтинг одягу усіх європейських збірних.

Дизайн української футболки опинився в третьому десятку серед решти. Домашня форма жовтого кольору посіла 26-е місце, гостьова, синього – 28-е.

А найпривабливішою визнали форму збірної Італії.

Раніше Андрій Шевченко оголосив заявку збірної на чемпіонат Європи.