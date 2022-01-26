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    «Хай вони від мене тікають»: мешканці Сєвєродонецька про ймовірний наступ Росії (відео)

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    Неймовірно радує, що більшість українців готові боронити свою землю - «Хай вони від мене тікають»: мешканці Сєвєродонецька про ймовірний наступ Росії (відео)
    Неймовірно радує, що більшість українців готові боронити свою землю
    скріншот з відео

    Невеликий відсоток опитаних досі не вірить в російсько-український конфлікт

    У мешканців Сєвєвродонецька запитали, що вони робитимуть, якщо Росія почне широкомасштабне вторгнення.

    Думки людей розділилися – хтось готовий одразу йти до воєнкомату, хтось думає, куди тікати, а є й такі, що не вірять у російську агресію.

    «Це маячня, що Росія нападе. Це Україна не хоче завершувати війну» – впевнена місцева жителька, Ольга.

    В той же час, інша сєвєродончанка, Людмила, категорично відмовляється від думки про втечу. На питання, що вона робитиме, жінка каже: «Відбиватися. З рідного дому, з рідно міста (тікати не збираюся – ред.) Хай вони від мене тікають».

    Нагадаємо, один із мешканців Харкова під час опитування заявив про свою готовність йти воювати у разі вторгнення з боку Російської Федерації. Його відповідь спричинила істерику серед російських пропагандистів.

    Додамо, що президент США Джозеф Байден готовий ввести санкції проти Путіна.

    Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна з Німеччиною увійшли у момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутньої української держави.

    Також міністр закордонних справ пояснив, чому іноземні посольства оголосили евакуацію з України.

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    Теги: Донбас війна жінка
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    «Хай вони від мене тікають»: мешканці Сєвєродонецька про ймовірний наступ Росії (відео)