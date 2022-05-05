  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим

    Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим
    фото: vesti.ua

    Співачка, яка дарувала Кіркорову свої найбільші російськомовні хіти, прозріла

    Легенда українського шоубізнесу, Народна артистка Ірина Білик повідомила російському співаку Філіпу Кіркорову, що рашисти пошкодили її будинок під Києвом. Проте Кіркоров, який безкоштовно багато років використовував музичний матеріал Білик їй навіть не відповів. Про це співачка розповіла в ефірі на каналі «Україна».

    «Вони (рашисти) робили там все, що тільки можливо… плавали в басейні, користувались апаратурою, рилися в особистих речах, навіть перелопатили мої фото, всі, ще з самого дитинства», – зі сльозами на очах поділилась співачка.

    Зараз Ірина Білик разом із меншим сином та своєю кумою перебуває у безпечному місці та намагається бути корисною для України. Проте перше, що зробила зірка, – звернулась до своїх колег з російського шоубізнесу, тих, яких Ірина знає особисто. В той список потрапив і Філіп Кіркоров, якому співачка кілька років тому подарувала легендарну пісню «Снег».

    «Всі ці артисти особисто знають Путіна, і я сподівалась, що вони зможуть донести до нього світлі думки. Просто думала, що вони дбають про інших… але всі моє звернення проігнорували. А вже потім я вирішила звернутись особисто до Філіпа Кіркорова, але не хотіла вживати лайливих слів… просто сказала: «Коли виконуватимеш мою пісню в майбутньому, знай, що мені немає, де жити». Але він не відповів», – плачучи, прокоментувала Ірина Білик.

    Як раніше повідомлялося, у розкішному будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Ірина Білик Україна артист окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим