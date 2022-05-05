Ірина Білик зі сльозами на очах розповіла про листування з Кіркоровим

Співачка, яка дарувала Кіркорову свої найбільші російськомовні хіти, прозріла

Легенда українського шоубізнесу, Народна артистка Ірина Білик повідомила російському співаку Філіпу Кіркорову, що рашисти пошкодили її будинок під Києвом. Проте Кіркоров, який безкоштовно багато років використовував музичний матеріал Білик їй навіть не відповів. Про це співачка розповіла в ефірі на каналі «Україна».

«Вони (рашисти) робили там все, що тільки можливо… плавали в басейні, користувались апаратурою, рилися в особистих речах, навіть перелопатили мої фото, всі, ще з самого дитинства», – зі сльозами на очах поділилась співачка.

Зараз Ірина Білик разом із меншим сином та своєю кумою перебуває у безпечному місці та намагається бути корисною для України. Проте перше, що зробила зірка, – звернулась до своїх колег з російського шоубізнесу, тих, яких Ірина знає особисто. В той список потрапив і Філіп Кіркоров, якому співачка кілька років тому подарувала легендарну пісню «Снег».

«Всі ці артисти особисто знають Путіна, і я сподівалась, що вони зможуть донести до нього світлі думки. Просто думала, що вони дбають про інших… але всі моє звернення проігнорували. А вже потім я вирішила звернутись особисто до Філіпа Кіркорова, але не хотіла вживати лайливих слів… просто сказала: «Коли виконуватимеш мою пісню в майбутньому, знай, що мені немає, де жити». Але він не відповів», – плачучи, прокоментувала Ірина Білик.

Як раніше повідомлялося, у розкішному будинку Ірини Білик під Києвом жили рашисти.

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