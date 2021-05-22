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    Агрономи зняли кумедну пародію на пісню Shum гурту Go_A (відео)

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    На тлі тракторів агрономи постали в одноразових захисних костюмах, чепчиках та окулярах - Агрономи зняли кумедну пародію на пісню Shum гурту Go_A (відео)
    На тлі тракторів агрономи постали в одноразових захисних костюмах, чепчиках та окулярах
    Скріншот з відео

    Текст треку агроному переписали, заспівавши не про бога лісу Шума, а про посівну

    Харківські агрономи зняли пародію на пісня Shum гурту Go_A, з якою він поїхав на «Євробачення-2021». Ролик опубліковано на ютуб-каналі «Агромол»

    Локацією для зйомок відео стало поле. На тлі тракторів агрономи постали в одноразових захисних костюмах, чепчиках та окулярах. Один з них танцював у костюмі корови про посівну.

    «Надихнув нас на це відео колектив Gо_A, який цього року представить Україну на «Євробаченні» з піснею Shum. Вболіваємо за наших, бо вони найкращі», – йдеться в підписі до відео.

    Як відомо, фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який відбувається в нідерландському Роттердамі, можна подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ.

    До слова, гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.

    Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.

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    Теги: Євробачення музика конкурс Україна
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    Агрономи зняли кумедну пародію на пісню Shum гурту Go_A (відео)