Агрономи зняли кумедну пародію на пісню Shum гурту Go_A (відео)

На тлі тракторів агрономи постали в одноразових захисних костюмах, чепчиках та окулярах

Текст треку агроному переписали, заспівавши не про бога лісу Шума, а про посівну

Харківські агрономи зняли пародію на пісня Shum гурту Go_A, з якою він поїхав на «Євробачення-2021». Ролик опубліковано на ютуб-каналі «Агромол»

Локацією для зйомок відео стало поле. На тлі тракторів агрономи постали в одноразових захисних костюмах, чепчиках та окулярах. Один з них танцював у костюмі корови про посівну.

«Надихнув нас на це відео колектив Gо_A, який цього року представить Україну на «Євробаченні» з піснею Shum. Вболіваємо за наших, бо вони найкращі», – йдеться в підписі до відео.

Як відомо, фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2021», який відбувається в нідерландському Роттердамі, можна подивитися на двох телеканалах: UA: Перший і СТБ.

До слова, гурт Go_A з піснею Shum потрапив у топ-5 світових трендів Spotify.

Нагадаємо, 16 травня, відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021». Минулого року конкурс скасували через пандемію коронавірусу. У цьому році на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення 2021» концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів, про що раніше повідомили організатори музичного фестивалю.