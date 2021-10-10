Соратник Медведчука задекларував 131 млн грн доходу, отриманого з-за кордону

Вадим Рабінович опублікував 7 жовтня на сайті НАЗК повідомлення про суттєві зміни у своєму майновому стані

Співголова депутатської фракції політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович задекларував 131,5 млн грн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК, які з’явилися 7 жовтня.

Нардеп вказав, що джерелом доходу виступило австрійське відділення LGT Bank AG Zweigniederlassung Osterreih.

Крім цього, Рабінович задекларував 638,5 тис. грн, які потратив на брокерські послуги за продаж цінних паперів. Вказані видатки політик провів 30 вересня в Австрії.

Як повідомляв «Главком», у червні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення наклала 114 тисяч гривень штрафу на телеканал «Наш» за трансляцію брифінгу Вадима Рабіновича з висловлюваннями про фашизм в Україні.

Нацрада провела позапланову перевірку стосовно прямої трансляції в ефірі каналу «Наш» у лютому 2021 р. брифінгу Вадима Рабіновича з приміщення Верховної Ради. Рабінович у своєму публічному виступі охарактеризував чинну владу як фашистський режим, чим, на думку Нацради порушив низку статей законодавства та Конституції України.

Представники каналу «Наш» заявляли, що висловлені Рабіновичем тези були оцінюючими судження депутата, а тому не можуть бути визначені як порушення.

Нагадаємо, на початку лютого 2021 року РНБО запровадило санкції проти телеканалів з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука – «112 Україна», NewsOne та Zik.

У Єдиному державному реєстрі судових рішень є повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

До слова, Бойко та Рабінович – найбільші прогульники парламентських засідань.