На Донеччині небайдужий перехожий допоміг врятувати життя людині (відео)

Патрульні Краматорська та Слов'янська надали допомогу чоловікові у безпорадному стані

Інколи банальне співчуття рятує життя. Так сталося поблизу села Нововодяне Донецької області. Екіпаж інспекторів безпеки дорожнього руху Артура Косічкіна та Артура Молодика зупинив випадковий очевидець.

Він розповів, що на узбіччі автодороги лежить чоловік у непритомному стані, повідомили в прес-службі поліції.

Поліцейські оглянули постраждалого. Чоловік був при тямі, однак лежав безпорадно та мав тілесні ушкодження. Патрульні викликали швидку допомогу. До приїзду медиків інспектори вкрили громадянина термоковдрою та контролювали його стан.

Напарники допомогли лікарям транспортувати чоловіка до карети швидкої. Чоловіка ушпиталили.

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