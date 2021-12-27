  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    На Київщині поліція врятувала сім'ю від холоду (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці привітали малечу з прийдешнім святом - На Київщині поліція врятувала сім'ю від холоду (відео)
    Правоохоронці привітали малечу з прийдешнім святом
    фото: kv.npu.gov.ua

    Поліцейські забезпечили діток та їх батька дровами на всю зиму

    В Козині напередодні зимових свят поліцейські відвідали багатодітну родину, де батько один виховує двох синів і доньку. Під час візиту стало відомо, що родині вже нічим топити грубу.

    Тому правоохоронці потурбувались, аби багатодітна родина, яка опинилась у скрутних життєвих обставинах, не страждала від холоду.

    За ініціативи керівництва Обухівського районного управління поліції, родина отримала вантажівку з дровами.

    На допомогу в забезпечені сім’ї дровами прийшли й поліцейські офіцери громади Обухівщини. Правоохоронці допомогли занести дрова до двору та порізати їх, а також, аби забезпечити родину теплом, офіцери розтопили грубу.

    «Цих дров нам вистачить до кінця зими, адже торішнього запасу вже немає – ми все використали», − пояснив батько.

    Тепер малечі з татусем не страшні люті морози, адже новорічні свята вони проведуть в теплому та затишному родинному колі.

    До слова, під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

    Також нещодавно столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин.

    Читайте також:
    Теги: новорічні свята поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині поліція врятувала сім'ю від холоду (відео)