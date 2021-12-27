На Київщині поліція врятувала сім'ю від холоду (відео)

Поліцейські забезпечили діток та їх батька дровами на всю зиму

В Козині напередодні зимових свят поліцейські відвідали багатодітну родину, де батько один виховує двох синів і доньку. Під час візиту стало відомо, що родині вже нічим топити грубу.

Тому правоохоронці потурбувались, аби багатодітна родина, яка опинилась у скрутних життєвих обставинах, не страждала від холоду.

За ініціативи керівництва Обухівського районного управління поліції, родина отримала вантажівку з дровами.

На допомогу в забезпечені сім’ї дровами прийшли й поліцейські офіцери громади Обухівщини. Правоохоронці допомогли занести дрова до двору та порізати їх, а також, аби забезпечити родину теплом, офіцери розтопили грубу.

«Цих дров нам вистачить до кінця зими, адже торішнього запасу вже немає – ми все використали», − пояснив батько.

Тепер малечі з татусем не страшні люті морози, адже новорічні свята вони проведуть в теплому та затишному родинному колі.

До слова, під Києвом викрито наркоділків із «товаром» на понад 5 млн грн (фото).

Також нещодавно столичні правоохоронці викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила масштабне виробництво та збут метадону і психотропних речовин.