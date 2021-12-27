На Київщині поліція врятувала сім'ю від холоду (відео)
Поліцейські забезпечили діток та їх батька дровами на всю зиму
В Козині напередодні зимових свят поліцейські відвідали багатодітну родину, де батько один виховує двох синів і доньку. Під час візиту стало відомо, що родині вже нічим топити грубу.
Тому правоохоронці потурбувались, аби багатодітна родина, яка опинилась у скрутних життєвих обставинах, не страждала від холоду.
За ініціативи керівництва Обухівського районного управління поліції, родина отримала вантажівку з дровами.
На допомогу в забезпечені сім’ї дровами прийшли й поліцейські офіцери громади Обухівщини. Правоохоронці допомогли занести дрова до двору та порізати їх, а також, аби забезпечити родину теплом, офіцери розтопили грубу.
«Цих дров нам вистачить до кінця зими, адже торішнього запасу вже немає – ми все використали», − пояснив батько.
Тепер малечі з татусем не страшні люті морози, адже новорічні свята вони проведуть в теплому та затишному родинному колі.
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