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    Окупанти вдарили по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату

    Снаряди ворогів влучили у котельню та морг закладу - Окупанти вдарили по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату
    Снаряди ворогів влучили у котельню та морг закладу
    фото з відкритих джерел

    Підопічних та персонал завчасно евакуювали

    Окупанти нанесли артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Персонал та підопічні були завчасно евакуйовані до безпечного місця. Про це інформує КМДА.

    Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

    Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

    Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.

    Нагадаємо, російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети New York Times. Ще один журналіст поранений.

    Раніше журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

    Нагадаємо, у місті Тростянець, що на Сумщині, 10 березня окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

    Тростянецька колона виїхала з міста об 11 годині. Росіяни спочатку не дозволили рухатись колоні через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих немає.

    Теги: окупанти УДАР КМДА
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    Окупанти вдарили по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату