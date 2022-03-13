Окупанти вдарили по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату

Снаряди ворогів влучили у котельню та морг закладу

Підопічних та персонал завчасно евакуювали

Окупанти нанесли артилерійський удар по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату. Персонал та підопічні були завчасно евакуйовані до безпечного місця. Про це інформує КМДА.

Один снаряд влучив у приміщення котельні: пошкоджено дах, є руйнування всередині. Другий снаряд влучив у приміщення моргу.

Унаслідок вибухової хвилі часткових руйнувань зазнав і житловий корпус установи.

Наразі, на місці обстрілу працюють фахівці.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 13 березня у Ірпені розстріляли кореспондента американського газети New York Times. Ще один журналіст поранений.

Раніше журналістка Тетяна Попова опублікувала відео зі своїм іноземним колегою Гійомом Бріке, який ледь вижив після зустрічі з російськими окупантами.

Нагадаємо, у місті Тростянець, що на Сумщині, 10 березня окупанти обстріляли евакуаційну колону. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Тростянецька колона виїхала з міста об 11 годині. Росіяни спочатку не дозволили рухатись колоні через центр міста, відкрили вогонь у повітря. Постраждалих немає.