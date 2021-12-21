Перуанський Санта-Клаус піднявся у повітря заради дітей (відео)

На що тільки не підеш, аби створити дітям свято

Санта пересів із запряжених оленями саней на пожежну драбину

Пандемія вносить корективи не тільки у звичайне життя. Навіть казкові персонажі змушені враховувати ситуацію.

Тому у столиці Перу − Лімі, люди могли побачити незвичну картину − Санта-Клаус на пожежній драбині вітав хворих на ковід дітей із Різдвом.

Тільки так він міг зробити це у безпечний спосіб, дотримуючись соціальної дистанції. Місцеві пожежники із задоволенням позичили дідусю свою драбину, аби той міг піднятися до вікон палат із хворими дітьми.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала людей скасувати деякі зі своїх планів на відпустку, щоб захистити здоров’я населення, оскільки новий штам коронавірусу «Омікрон» стрімко поширюється по всьому світу.

Також лікарі дали незвичні поради, як не захворіти на коронавірус напередодні Нового року.

Нагадаємо, «Омікрон» в Україні: глава МОЗ дав п’ять рекомендацій для населення.