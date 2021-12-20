Як розпізнати «Омікрон»: вчені назвали нетиповий симптом хвороби

Хворі на «Омікрон» починають страждати через забудькуватість та відсутність уваги

В Україні виявили першого хворого на «Омікрон»

Вчені розповіли про новий нетиповий симптом штаму коронавірусу «Омікрон», який вже виявили в Україні. Про це пише Тһе Guardian.

Дослідники групи ZOE Covid Study говорять, що симптом під назвою «мозковий туман» може вказати, що пацієнт захворів саме штамом «Омікрон».

«Мозковий туман» – термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги і ясності розуму.

Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE Covid Study заявив, що до кінця грудня «Омікрон» стане домінуючим штамом у світі.

Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації, як уберегтися від зараження «Омікроном» та іншими штамами коронавірусу:

Якнайшвидше пройти курс вакцинації.

Пам'ятати про заходи профілактики (маски, соціальна дистанція, провітрювання, чистота рук і так далі).

При можливості проводити зустрічі, святкові заходи на відкритому повітрі.

Утриматися від подорожей, якщо ви в групі ризику.

Отримувати інформацію з надійних джерел, не вірити фейкам.

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