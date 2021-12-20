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    Як розпізнати «Омікрон»: вчені назвали нетиповий симптом хвороби

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    Хворі на&nbsp;&laquo;Омікрон&raquo; починають страждати через забудькуватість та відсутність уваги&nbsp; - Як розпізнати «Омікрон»: вчені назвали нетиповий симптом хвороби
    Хворі на «Омікрон» починають страждати через забудькуватість та відсутність уваги 
    фото з відкритих джерел

    В Україні виявили першого хворого на «Омікрон»

    Вчені розповіли про новий нетиповий симптом штаму коронавірусу «Омікрон», який вже виявили в Україні. Про це пише Тһе Guardian.

    Дослідники групи ZOE Covid Study говорять, що симптом під назвою «мозковий туман» може вказати, що пацієнт захворів саме штамом «Омікрон».

    «Мозковий туман» – термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги і ясності розуму.

    Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE Covid Study заявив, що до кінця грудня «Омікрон» стане домінуючим штамом у світі.

    Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації, як уберегтися від зараження «Омікроном» та іншими штамами коронавірусу:

    • Якнайшвидше пройти курс вакцинації.
    • Пам'ятати про заходи профілактики (маски, соціальна дистанція, провітрювання, чистота рук і так далі).
    • При можливості проводити зустрічі, святкові заходи на відкритому повітрі.
    • Утриматися від подорожей, якщо ви в групі ризику.
    • Отримувати інформацію з надійних джерел, не вірити фейкам.

    В Україні зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», у з’язку з чим глава МОЗ Віктор Ляшко дав п'ять рекомендацій для населення.

    Нагадаємо, головний інфекціоніст США розповів, хто легше перенесе «Омікрон». Також ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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    Теги: медицина наука хвороби вірус коронавірус
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    Як розпізнати «Омікрон»: вчені назвали нетиповий симптом хвороби