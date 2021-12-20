Як розпізнати «Омікрон»: вчені назвали нетиповий симптом хвороби
В Україні виявили першого хворого на «Омікрон»
Вчені розповіли про новий нетиповий симптом штаму коронавірусу «Омікрон», який вже виявили в Україні. Про це пише Тһе Guardian.
Дослідники групи ZOE Covid Study говорять, що симптом під назвою «мозковий туман» може вказати, що пацієнт захворів саме штамом «Омікрон».
«Мозковий туман» – термін для опису почуття розгубленості, забудькуватості, відсутності уваги і ясності розуму.
Професор Тім Спектор, провідний науковий співробітник програми ZOE Covid Study заявив, що до кінця грудня «Омікрон» стане домінуючим штамом у світі.
Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації, як уберегтися від зараження «Омікроном» та іншими штамами коронавірусу:
- Якнайшвидше пройти курс вакцинації.
- Пам'ятати про заходи профілактики (маски, соціальна дистанція, провітрювання, чистота рук і так далі).
- При можливості проводити зустрічі, святкові заходи на відкритому повітрі.
- Утриматися від подорожей, якщо ви в групі ризику.
- Отримувати інформацію з надійних джерел, не вірити фейкам.
В Україні зафіксували новий штам коронавірусу «Омікрон», у з’язку з чим глава МОЗ Віктор Ляшко дав п'ять рекомендацій для населення.
Нагадаємо, головний інфекціоніст США розповів, хто легше перенесе «Омікрон». Також ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.