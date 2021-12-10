Прихильникі Путіна в Криму благають про повернення в Україну (відео)

Ейфорія 2014-го року вже забулась

На жаль, люди не думали головою, коли вітали анексію півострова

Житель Ялти Євген Гайворонський був активним прихильником окупації кримського півострова. Чоловіка розпирало від щастя, коли «зелені чоловічки» здійснили анексію української території.

Та вже за п'ять років погляди Євгена кардинально змінились.

«Користуючись своєю свободою волі, вимагаю миттєве повернення Криму до складу України», − заявляє чоловік.

За його словами, більшість кримчан мають такий самий настрій. В першу чергу через економічні негаразди та проблеми з екологією.

Как же он в очистке работал? (с)



Когда верил, что в Крым пришли богатые освободители чтобы на халяву дать московские зарплаты и пенсии при украинских ценах, но не хватило мозгов понять, что идёт нищий оккупант чтобы всё отобрать, уничтожить и загадить.pic.twitter.com/vsAlgeN0VL — Մιtαuskαs (@_A_Vit_) December 5, 2021

Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН прийняла посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого Криму. У ній міститься підтримка Кримської платформи, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У вересні Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних так званих виборів до Держдуми Росії на території тимчасово окупованого Криму.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

Крім того у жовтні Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку було додано понад 200 осіб.

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