  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Прихильникі Путіна в Криму благають про повернення в Україну (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ейфорія 2014-го року вже забулась - Прихильникі Путіна в Криму благають про повернення в Україну (відео)
    Ейфорія 2014-го року вже забулась
    фото з відкритих джерел

    На жаль, люди не думали головою, коли вітали анексію півострова

    Житель Ялти Євген Гайворонський був активним прихильником окупації кримського півострова. Чоловіка розпирало від щастя, коли «зелені чоловічки» здійснили анексію української території.

    Та вже за п'ять років погляди Євгена кардинально змінились.

    «Користуючись своєю свободою волі, вимагаю миттєве повернення Криму до складу України», − заявляє чоловік.

    За його словами, більшість кримчан мають такий самий настрій. В першу чергу через економічні негаразди та проблеми з екологією.

    Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН прийняла посилену резолюцію, яка стосується мілітаризації окупованого Криму. У ній міститься підтримка Кримської платформи, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    У вересні Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом незаконних так званих виборів до Держдуми Росії на території тимчасово окупованого Криму.

    Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

    Крім того у жовтні Рада національної безпеки і оборони розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували «вибори» РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку було додано понад 200 осіб.

    Читайте також:
    Теги: Крим анексія Путін населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прихильникі Путіна в Криму благають про повернення в Україну (відео)