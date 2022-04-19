Водний патруль передав ЗСУ вилучену в браконьєрів рибу (відео)

Цього сома вдалося врятувати і відпустити на волю

За кілька днів було вилучено 152 кг риби

Рибоохоронний патруль Київщини продовжує здійснювати рейди в умовах воєнного стану.

На Київському водосховищі в районі села Страхолісся у заборонених знаряддях виявлено 76 кг риби (карась сріблястий, лящ, щука).

На річці Тетерів, поблизу села Пилява Вишгородського району в сітках знаходилось 55 кг коропів, карасів та інших рибин.

Загалом, за кілька днів було вилучено 152 кг риби. У всіх випадках оформлено акти безгосподарського майна, а все вилучене передано шкільним їдальням на Київщині для приготування страв нашим захисникам.

Нагадаємо, 17 квітня почала діяти Директива Європейського Союзу про заборону входу до портів російських кораблів у всіх державах ЄС, які мають морські або річкові порти. Раніше повідомлялося про активізацію цієї норми у портах Бельгії, Італії, Болгарії, Румунії тощо.