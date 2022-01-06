Головне, аби казахи не пішли на компроміс із диктатором

Казахським повстанцям треба бути готовими до вторгнення росіян

Казахським повстанцям треба бути готовими до вторгнення росіян

В Алмати зараз вирішується майбутнє цілої країни

Під російським імперським брюхом горить…

Казахські повстанці діють організовано, сміливо, відчайдушно та вже отримали декілька важливих тактичних перемог.

Головне зараз – не йти на жодні компроміси з прокремлівським диктаторським режимом, тримати ініціативу в своїх руках, запропонувати казахському народу стратегію розвитку, програму дій та дорожню карту її реалізації.

Також, раджу казахським повстанцям бути готовими до вторгнення ерефівських військ…

Щиро бажаю казахам перемогти ненависну промосковську диктатуру та почати будівництво національної держави, яка стане союзником самостійної та соборної України.

За вашу і нашу свободу!

Джерело: блог Дмитра Яроша

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.