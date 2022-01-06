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    Думки вголос

    Головне, аби казахи не пішли на компроміс із диктатором

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Казахським повстанцям треба бути готовими до вторгнення росіян - Головне, аби казахи не пішли на компроміс із диктатором
    Казахським повстанцям треба бути готовими до вторгнення росіян
    фото з соцмереж

    В Алмати зараз вирішується майбутнє цілої країни

    Під російським імперським брюхом горить…

    Казахські повстанці діють організовано, сміливо, відчайдушно та вже отримали декілька важливих тактичних перемог.

    Головне зараз – не йти на жодні компроміси з прокремлівським диктаторським режимом, тримати ініціативу в своїх руках, запропонувати казахському народу стратегію розвитку, програму дій та дорожню карту її реалізації.

    Також, раджу казахським повстанцям бути готовими до вторгнення ерефівських військ…

    Щиро бажаю казахам перемогти ненависну промосковську диктатуру та почати будівництво національної держави, яка стане союзником самостійної та соборної України.

    За вашу і нашу свободу!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: Казахстан протест активісти
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    Головне, аби казахи не пішли на компроміс із диктатором