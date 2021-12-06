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    Вакцинація в Одесі: майже 98% працівників закладів освіти зробили щеплення

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    Загалом минулого тижня було вакциновано 97,3% освітян - Вакцинація в Одесі: майже 98% працівників закладів освіти зробили щеплення
    Загалом минулого тижня було вакциновано 97,3% освітян
    фото з відкритих джерел

    Наразі хворіє 31 співробітник освіти

    В Одесі від коронавірусу вакциновані 97, 8% працівників освіти. Про це розповіла директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

    За її словами, наразі хворіє 31 співробітник. Минулого тижня їх було 71.

    «Заклади освіти по місту Одеса працюють очно. 28 класів закриті на карантин, закрити 4 групи дитячого садка. Минулого тижня таких було 9. Всі заклади забезпечені харчовими продукти тому, ми працюємо у штатному режимі», – додала чиновниця.

    Про те скільки працівників мають дві та одну дозу вакцини Олена Буйневич не сказала.

    Зазначимо, на минулому тижні було вакциновано 97,3% освітян. Тоді на дистанційному навчанні були 30 класів. З них через Covid-19 були закриті 18 класів, 12 – за заявами батьків.

    Також майже 1,3 млн щеплень проти Covid-19 зроблено за минулий тиждень в Україні.

    Нагадаємо, творець вакцини AstraZeneca вважає, що нова пандемія може бути ще смертоноснішою.


    Теги: Одеса карантин щеплення вакцинація
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    Вакцинація в Одесі: майже 98% працівників закладів освіти зробили щеплення