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    У Чернігові рятують стареньких собак (відео)

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    Тваринам пощастило, що їх забрали з вулиці - У Чернігові рятують стареньких собак (відео)
    Тваринам пощастило, що їх забрали з вулиці
    скріншот з відео

    Десятки песиків знайшли притулок

    Ветеринарно-стерилізаційний центр Чернігова запустив проєкт для допомоги безпритульним старим собакам, повідомляє ВВС.

    Вуличних тварин привозять сюди з вулиці.

    Тут їх лікують, вигулюють, дають дах над головою і їжу. У прихисткудесятки собак, із них 12 повністю сліпих. Деяким хвостикам вдалося знайти люблячих господарів. Герой відео Спаніксаме такий щасливчик.

    Як повідомлялося раніше, до прокуратури надійшла письмова колективна заява про те, що у селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку.

    На підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції із залученням ветеринара провів огляд притулку для тварин.

    Нагадаємо, в Україні з 8 листопада набрав чинності зоозахисний закон №2351, який змінює норми поводження з тваринами.

    До слова, Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 10 листопада, затвердив перелік небезпечних порід собак.

    Раніше повідомлялося, з України намагалися вивезти вовків під виглядом лайок.

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    Теги: тварини Чернігів притулок
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    У Чернігові рятують стареньких собак (відео)