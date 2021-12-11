У Чернігові рятують стареньких собак (відео)

Тваринам пощастило, що їх забрали з вулиці

Десятки песиків знайшли притулок

Ветеринарно-стерилізаційний центр Чернігова запустив проєкт для допомоги безпритульним старим собакам, повідомляє ВВС.

Вуличних тварин привозять сюди з вулиці.

Тут їх лікують, вигулюють, дають дах над головою і їжу. У прихистку – десятки собак, із них 12 повністю сліпих. Деяким хвостикам вдалося знайти люблячих господарів. Герой відео Спанік – саме такий щасливчик.

Як повідомлялося раніше, до прокуратури надійшла письмова колективна заява про те, що у селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку.

На підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції із залученням ветеринара провів огляд притулку для тварин.

Нагадаємо, в Україні з 8 листопада набрав чинності зоозахисний закон №2351, який змінює норми поводження з тваринами.

До слова, Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 10 листопада, затвердив перелік небезпечних порід собак.

Раніше повідомлялося, з України намагалися вивезти вовків під виглядом лайок.

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