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    Події в Україні

    Війська РФ зазнали важких втрат: попередні цифри вбитих

    У перший день війни військові ліквідували 3200 загарбників - Війська РФ зазнали важких втрат: попередні цифри вбитих
    У перший день війни військові ліквідували 3200 загарбників
    фото: Останній блокпост

    У Держспецзв'язку підрахували втрати ворога за неповний перший день війни

    Російські війська зазнали дуже важких втрат – приблизно 3200 вбитих. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

    «Як повідомив колишній радник ексголови МВС Арсена Авакова Михайло Апостол, російські війська зазнали дуже важких втрат: близько 3200 вбитих, знищено 500 одиниць техніки, 2 батальйони покинули техніку та пішим порядком покидають позиції», – йдеться у повідомленні.

    Водночас там наголошують, що це – неофіційна інформація.

    Нагадаємо, Міноборони заявляє, що армія готова до нових атак Кремля.

    Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради, стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора.

    Як повідомлялося, Польща у захваті від стійкості українських військових – Кулеба.

    До слова, чоловіків призовного віку не пускатимуть за кордон – митниця.

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    Теги: МВС державна служба радник
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    Війська РФ зазнали важких втрат: попередні цифри вбитих