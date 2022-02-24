Війська РФ зазнали важких втрат: попередні цифри вбитих
У Держспецзв'язку підрахували втрати ворога за неповний перший день війни
Російські війська зазнали дуже важких втрат – приблизно 3200 вбитих. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.
«Як повідомив колишній радник ексголови МВС Арсена Авакова Михайло Апостол, російські війська зазнали дуже важких втрат: близько 3200 вбитих, знищено 500 одиниць техніки, 2 батальйони покинули техніку та пішим порядком покидають позиції», – йдеться у повідомленні.
Водночас там наголошують, що це – неофіційна інформація.
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