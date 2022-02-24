Війська РФ зазнали важких втрат: попередні цифри вбитих

У перший день війни військові ліквідували 3200 загарбників

У Держспецзв'язку підрахували втрати ворога за неповний перший день війни

Російські війська зазнали дуже важких втрат – приблизно 3200 вбитих. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

«Як повідомив колишній радник ексголови МВС Арсена Авакова Михайло Апостол, російські війська зазнали дуже важких втрат: близько 3200 вбитих, знищено 500 одиниць техніки, 2 батальйони покинули техніку та пішим порядком покидають позиції», – йдеться у повідомленні.

Водночас там наголошують, що це – неофіційна інформація.

Нагадаємо, Міноборони заявляє, що армія готова до нових атак Кремля.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради, стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора.

Як повідомлялося, Польща у захваті від стійкості українських військових – Кулеба.

До слова, чоловіків призовного віку не пускатимуть за кордон – митниця.

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