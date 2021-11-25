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    У Миколаєві виявили низку підпільних заправок (відео, фото)

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    Було зафіксовано&nbsp;порушення правил пожежної безпеки на заправних станціях - У Миколаєві виявили низку підпільних заправок (відео, фото)
    Було зафіксовано порушення правил пожежної безпеки на заправних станціях
    фото: Національна поліція України

    Миколаєвські правоохоронці зупинили діяльність незаконних АЗС

    Оперативники та слідчі Миколаївській області викрили злочинну схему придбання та продажу низькоякісних нафтопродуктів без сертифікатів відповідності, паспортів якості та декларацій відповідності.

    Як повідомляє відомство, окрім того, що заправні станції працювали з грубими порушеннями чинного законодавства, більшість навіть не мали дозвільних документів. Так, поліцейські встановили, що представники АЗС закуповували несертифіковане пальне виключно за готівку.

    Вилучили пального на суму майже 2 млн грн, спецобладнання, «чорнові» записи, господарську документацію та кошти.

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    У Миколаєві виявили низку підпільних заправок (відео, фото)
    У Миколаєві виявили низку підпільних заправок (відео, фото)
    У Миколаєві виявили низку підпільних заправок (відео, фото)
    У Миколаєві виявили низку підпільних заправок (відео, фото)
    фото: Національна поліція України

    Нагадаємо, нещодавно експерти виявили на заправках небезпечний реагент, який може зламати автомобіль.

    Державна екологічна інспекція Столичного округу виявила на АЗС у Софіївській Борщагівці небезпечне пальне.

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    Теги: бензин АЗС поліція
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    У Миколаєві виявили низку підпільних заправок (відео, фото)