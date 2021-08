У США знешкодили хулігана в літаку: обмотали скотчем і заклеїли рот (відео)

Бортпровідники американського лоукостера Frontier знешкодили неадекватного пасажира, зв'язали і закрили його рот за допомогою клейкої стрічки.

Це сталося після того, як мандрівник викрикував нецензурну лайку, а потім намагався влаштувати бійку з бортпровідником. Відеозапис того, що сталося, зробив один із пасажирів. Запис оприлюднив у своєму twitter транспортний журналіст каналу ABC Сем Суїні.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx