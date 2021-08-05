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    У США знешкодили хулігана в літаку: обмотали скотчем і заклеїли рот (відео)

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    У США знешкодили хулігана в літаку: обмотали скотчем і заклеїли рот (відео)
    Скріншот із відео

    Пасажира зв'язали скотчем через неадекватну поведінку

    Бортпровідники американського лоукостера Frontier знешкодили неадекватного пасажира, зв'язали і закрили його рот за допомогою клейкої стрічки.

    Це сталося після того, як мандрівник викрикував нецензурну лайку, а потім намагався влаштувати бійку з бортпровідником. Відеозапис того, що сталося, зробив один із пасажирів. Запис оприлюднив у своєму twitter транспортний журналіст каналу ABC Сем Суїні.

    За його даними, інцидент трапився 31 липня під час рейсу з Філадельфії в Майамі.

    22-річного авіадебошира заарештували, а бортпровідників відсторонили від роботи на період розслідування інциденту через невідповідність заходів, які вони взяли для того, щоб втихомирити буйного пасажира.

    Пізніше в справу втрутилася профспілка, і лоукостер випустив нову заяву, в якому заявив, що бортпровідники не відсторонені, а відправлені в оплачувану відпустку на період розслідування.

    Також під Frontier заявили, що працюють з правоохоронними органами для того, щоб допомогти судовому переслідуванню авіахулігана.

    Нагадаємо, в аеропорту польського Ґданська 30 пасажирів не змогли вилетіти рейсом Ryanair до Бургасу у Болгарії, бо пілот літака відмовився пустити їх на борт.

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    Теги: США профспілка розслідування Twitter журналіст
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    У США знешкодили хулігана в літаку: обмотали скотчем і заклеїли рот (відео)