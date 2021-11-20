Порошенко про «Вагнергейт»: Зеленський має покаятися

Петро Порошенко вимагає покарати зрадників, які «злили» операцію з затримання «вагнерівців»

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» закликає негайно провести об’єктивне розслідування «Вагнергейту», покарати винних у державній зраді і захистити українських розвідників. Про це Порошенко написав у Facebook.

«Розслідування Bellingcat, а тепер і заява ексочільника військової розвідки Василя Бурби проливають світло на зрив унікальної спецоперації українських спецслужб із затримання російських терористів-«вагнерівців», – написав Порошенко.

«Очевидно, йдеться про персональну відповідальність Зеленського, який особисто перекреслив важку і вкрай небезпечну роботу фахівців-розвідників. Міру такої відповідальності має встановити тільки ТСК, уповноважена розслідувати зрив спецоперації. До того ж, у такій комісії представники провладної фракції не повинні мати більшості через конфлікт інтересів», – наголошує політик.

«Зеленський має покаятися за постійну брехню щодо «вагнергейту», негайно надати державну охорону офіцерам – учасникам спецоперації і сумлінно співпрацювати з ТСК, щоб дати їй можливість максимально об’єктивно оцінити дії президента», – переконаний Порошенко.

Він констатує: непрофесіоналізм, безвідповідальність, брехня – все це давно визначає політику нинішньої влади.

«Але «Вагнергейт» – це більше ніж брехня, бо йдеться про зраду українських військових, а отже і української держави в часи війни! Спецоперація, яка мала стати гордістю українських спецслужб та увійти у світову історію боротьби з тероризмом, стала ганьбою і зрадою влади», – зауважує лідер «ЄС».

«Ми вимагаємо правди. Влада має негайно дати суспільству відповідь, хто дав команду спецслужбам зірвати спецоперацію із затримання «вагнерівців». Хто той «кріт», який злив деталі операції Лукашенку та Путіну?», – зазначає Порошенко.

«Мають бути негайно відсторонені і зняті зі своїх посад всі, присутні на нараді в Офісі президента, де обговорювався фінал спецоперації. Ми вимагаємо від Зеленського припинити переслідування розвідників, негайно поновити в ЗСУ всіх незаконно звільнених військовослужбовців та надати їм охорону», – пише п’ятий президент.

«Ми також вимагаємо від правоохоронних органів порушити кримінальні справи за фактом державної зради та перевищення службових повноважень», – резюмує Петро Порошенко.

Нагадаємо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про обставини свого звільнення після проваленої спецоперації з затримання «вагнерівців».

Як віломо, Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

В оприлюдненому 17 листопада розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider йдеться про те, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

Також розслідувачі зробили аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.

Ввечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу президента Андрій Єрмак «навіть теоретично не може керувати українською розвідкою та жодного разу не намагався цього робити».

Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом ідеться про те, що «Зеленський брехав» весь час.

Українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у розслідуванні Bellingcat щодо «вагнерівців», заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Водночас українські слідчі побоялися допитати Зеленського.