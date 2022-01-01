Від Сіднея до Нью-Йорка: як світ зустрічав Новий рік (відео)

2022 рік настав по всьому світу

Нічне небо освітлювалося понад 15 хвилин вражаючим феєрверком

Світ зустрів Новий рік. Дивіться послідовні відео зі святкування Нового року по всьому світу, коли країни відкривали 2022 рік феєрверками та світловими шоу.

«Почнемо з гавані Сіднея в Австралії і йдемо аж до Нью-Йорка, щоб подивитися, як знаменитий м’яч падає на Таймс-сквер», – пише Global news.

Як зустрічали Новий рік (таймкоди до відео):

12:25 Сідней, Австралія

1:21:25 Пхеньян, Північна Корея

2:49:37 Гонконг

3:14:05 Тайвань

4:04:48 Бангкок, Таїланд

5:38:06 Гоа, Індія

7:08:00 Дубай, Об’єднані Арабські Емірати

8:06:42 Москва, Росія

9:07:00 Афіни, Греція

9:54:17 Лондон, Великобританія

Під час свого останнього вчинку на посаді мера Нью-Йорка Білл де Блазіо натиснув перемикач, щоб активувати зворотний відлік до падіння м’яча на Таймс-сквер, прощаючись з 2021 роком і відкриваючи 2022 рік.

На всесвітньовідомому бразильському пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро нічне небо освітлювалося понад 15 хвилин вражаючим феєрверком, щоб зустріти Новий рік.

Нагадаємо, на період відзначення новорічних і різдвяних свят Державна служба України з надзвичайних ситуацій переходить на посилений режим роботи.

Так, з 9:00 31 грудня 2021 року до 9:00 4 січня 2022 року здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об'єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися святкові заходи.