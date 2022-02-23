Зима у Карпатах. Туристів просять пройти реєстрацію у рятувальників (відео)

Сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, сильний вітер та температура повітря -10°С.

Снігу в горах ще вдосталь

Туристичний потік у Карпатах не припиняється. На жаль, рятувальникам доводиться весь час нагадувати про правила безпеки при сходженні у гори.

Задля вашої ж безпеки, перш ніж вийти у туристичний похід, чи стати на лижі – зареєструтеся у підрозділі ДСНС.

«Це допоможе вам провести свій відпочинок весело та головне безпечно!» – запевняють у відомстві.

За словами рятувальників, їм буде легше надати допомогу, якщо людина потрапить у біду. Більше того, туристи отримають поради, які маршрути краще обрати для прогулянки, а які становлять небезпеку.

Нагадаємо, на ранок 18 лютого, через сильний вітер, в Україні опинилися без електроенергії 90 населених пунктів у чотирьох областях України.

А на Закарпатті залізничників змусили обрізати чагарники вздовж колій попри сніг, якого намело вище коліна. Працівники, зариваючись у кучугури, такому наказу хоч і здивувалися, але косили.

В Україні через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях.