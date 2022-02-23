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    Зима у Карпатах. Туристів просять пройти реєстрацію у рятувальників (відео)

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    Сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, сильний вітер та температура повітря -10&deg;С. - Зима у Карпатах. Туристів просять пройти реєстрацію у рятувальників (відео)
    Сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, сильний вітер та температура повітря -10°С.
    фото: facebook.com/chornogora.rescue112

    Снігу в горах ще вдосталь

    Туристичний потік у Карпатах не припиняється. На жаль, рятувальникам доводиться весь час нагадувати про правила безпеки при сходженні у гори.

    Задля вашої ж безпеки, перш ніж вийти у туристичний похід, чи стати на лижі – зареєструтеся у підрозділі ДСНС.

    «Це допоможе вам провести свій відпочинок весело та головне безпечно!» – запевняють у відомстві.

    За словами рятувальників, їм буде легше надати допомогу, якщо людина потрапить у біду. Більше того, туристи отримають поради, які маршрути краще обрати для прогулянки, а які становлять небезпеку.

    Нагадаємо, на ранок 18 лютого, через сильний вітер, в Україні опинилися без електроенергії 90 населених пунктів у чотирьох областях України.

    А на Закарпатті залізничників змусили обрізати чагарники вздовж колій попри сніг, якого намело вище коліна. Працівники, зариваючись у кучугури, такому наказу хоч і здивувалися, але косили.

    В Україні через погіршення погодних умов знеструмлені 317 населених пунктів у шести областях.

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    Теги: ДСНС відпочинок туризм Карпати (гори) снігопад правила безпеки
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    Зима у Карпатах. Туристів просять пройти реєстрацію у рятувальників (відео)