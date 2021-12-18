Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів – ЗМІ

Російська військова техніка розміщувалася менш ніж за 50 км від лінії українського кордону

Росія зупиняє та змінює графік комерційних авіаційних та залізничних рейсів у задля перевезень особового складу та техніки

Росія продовжує нарощувати війська біля українських кордонів попри те, що під час відеоконференції 7 грудня президент США Джо Байден закликав Путіна до деескалації конфлікту. Про це повідомляє СNN, посилаючись на джерело в розвідувальних органах США.

Росія почала використовувати залізничне сполучення та авіацію для підтримки військових зусиль. Зазначається, що офіційні особи США та України мають докази цього.

Співрозмовник видання заявив, що російське командування продовжує розміщувати додаткові підрозділи у безпосередній близькості від українських кордонів. На супутникових знімках, які є у розпорядженні видання, протягом останніх днів російська військова техніка розміщувалася менш ніж за 50 км від лінії українського кордону.

За даними видання, Росія зупиняє та змінює графік комерційних авіаційних та залізничних рейсів у задля перевезень особового складу та техніки.

Як відомо, Північноатлантична рада оприлюднила заяву, в якій попереджає Росію про наслідки у разі агресії проти України і покладає на неї відповідальність за нинішню напругу, а також наголошує, що РФ не має права втручатися в питання членства України в Альянсі.

До слова, російський суд вперше підтвердив присутність регулярних військ РФ на Донбасі.

У МЗС України наголосили, що таким чином російський суд підписав Кремлю явку з повинною.