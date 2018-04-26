Близько 15 тон допомоги вдправили вінничани захисникам на Схід

Чотири автомобілі, завантажені гуманітарною допомогою для українських захиснкиів, вирушили з Вінниці у зону АТО.

У гуманітарну допомогу увійшли продукти харчування, одяг, засоби гігієни, запасні частини для автомобілів, ліки тощо. Цей вантаж збирали спільно вінницькі навчальні заклади, комунальні підприємства, підприємці та небайдужі вінничани. Вже п’ятий рік поспіль Вінниця допомагає військовим, які обороняють Україну на Сході. 25 квітня до хлопців



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Чотири автомобілі, завантажені гуманітарною допомогою для українських захиснкиів, вирушили з Вінниці у зону АТО.

У гуманітарну допомогу увійшли продукти харчування, одяг, засоби гігієни, запасні частини для автомобілів, ліки тощо. Цей вантаж збирали спільно вінницькі навчальні заклади, комунальні підприємства, підприємці та небайдужі вінничани.

Вже п’ятий рік поспіль Вінниця допомагає військовим, які обороняють Україну на Сході. 25 квітня до хлопців на передову в зону АТО рушила чергова гуманітарна допомога. Серед іншого, повезли подарунки бійцям та дітям від студентів, школярів і вихованців дитячих садочків – каву, чай, печиво, цукерки тощо.

Також на Схід повезли 500 кілограм овочів (картоплю, моркву, буряк, капусту), 25 кілограм копченого сала, 20 кілограм копченої риби, 1200 яєць. Також - молоко, вершкове масло, майонез, олію, оселедець, консервацію, хрін, гірчицю, яблука. Повезли на Схід й 250 кілограм мандарин, дві тони води мінеральної та солодкої, хлібобулочні вироби, концентрат фруктовий, соки фруктові, пиріжки, вареники, деруни, салати по-корейські.

«Сьогодні з Вінниці відправляється чотири машини з гуманітарним вантажем на Схід. До його збору долучились 26 підприємців, школярі, збирала кошти й команда Вінницької міської ради, за які було закуплено харчі, будівельні матеріали, бойлер, насос для подачі води в госпіталь під Маріуполем. Центр професійно-технічної освіти №1 надав близько 200 кілограм вареників та дерунів. Також у вантажі близько 100 кілограмів салатів, щоб хлопці відчули смак дому, вони сьогодні забезпечені необхідним, але домашніх смаколиків, які піднімають дух, їм також хочеться. Також долучилась Калинівська об’єднана громада, яка передала свіжі овочі, огірки, помідори. У Красногорівці мешкає вінничанка, яка займається з місцевими дітьми, вона попросила передати їй дитячу літературу українською мовою. Вінницькі школярі зібрали книжки, які сьогодні поїдуть у Красногорівку, також вони принесли прапор України і Вінниці. Хлопці зараз ще поїдуть заберуть свіжий хліб з пекарні. Взагалі, в цьому році це один з найпотужніших гуманітарних вантажів, його вага 15 тон. Ще дві машини поїхали вчора, у кожній з них по 3-4 тони допомоги. Наш міський голова також звернув увагу, що весна прийшла, і хлопцям треба передягтись, тому необхідні нові футболки, майки», – сказав секретар міської ради Павло Яблонський.