На проспекті Космонавтів завершили облаштування підвищеного пішохідного переходу
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Ще один пішохідний перехід, піднятий над проїжджою частиною на рівень тротуару, з’явився по проспекту Космонавтів. Разом з острівцем безпеки його облаштували на перехресті вулиць Андрія Первозванного та проспекту Космонавтів. Така конструкція уже продемонструвала свою ефективність, оскільки, за висновками патрульної поліції, значно підвищила безпеку дорожнього руху.
Проект по реконструкції проспекту Космонавтів розпочався в 2015 році. Тоді була виконана перша черга робіт: від площі Костянтина Могилка до вул. Порика. А влітку 2016 розпочалась друга черга реконструкції – від Порика до Келецької. Наразі вже працюють над третьою.
Для багатьох вінничан цей проспект став улюбленим місцем для відпочинку, тому питання безпечного переходу проїжджої частини стало ще більш актуальним.
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В минулому році для підвищення безпеки дорожнього руху було облаштовано пішохідний перехід, який особливий тим, що він піднятий на рівень тротуару. Розташований він на перехресті проспекту Космонавтів та Порика. А нещодавно підвищений пішохідний перехід з’явився ще й на перехресті з вулицею А. Первозванного, він з’єднує алею з парком Дружби народів.
Такий перехід значно підвищує безпеку пішоходів під час перетину ними проїжджої частини. А острівці безпеки не лише розділяють транспортні потоки, а й дають можливість пішоходам зупинитись на безпечній ділянці.