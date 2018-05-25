На проспекті Космонавтів завершили облаштування підвищеного пішохідного переходу

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Благоустрій міста триває

Ще один пішохідний перехід, піднятий над проїжджою частиною на рівень тротуару, з’явився по проспекту Космонавтів. Разом з острівцем безпеки його облаштували на перехресті вулиць Андрія Первозванного та проспекту Космонавтів. Така конструкція уже продемонструвала свою ефективність, оскільки, за висновками патрульної поліції, значно підвищила безпеку дорожнього руху.

Проект по реконструкції проспекту Космонавтів розпочався в 2015 році. Тоді була виконана перша черга робіт: від площі Костянтина Могилка до вул. Порика. А влітку 2016 розпочалась друга черга реконструкції – від Порика до Келецької. Наразі вже працюють над третьою.