У Вінниці тестують продовження тролейбусної лінії на Тяжилові



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У місті завершили роботи з будівництва продовження тролейбусної лінії в мікрорайоні Тяжилів – від зупинки вул. Лугова до СТО «Вінниччина-Авто»

Тролейбус №7 їздитиме у тестовому режимі за новим маршрутом «Залізничний вокзал – «Вінниччина-Авто», який тепер має протяжність на 1,2 км більшу.

Продовження цього маршруту передбачено комплексною Програмою розвитку міського пасажирського транспорту на 2018-2023 роки. Директор КП «Вінницька транспортна компанія» Михайло Луценко зазначив, що на самі роботи витратили місяць. На маршруті поки що працюватимуть три тролейбуси, а підприємство вивчатиме пасажиропотік.

«Тут будується новий мікрорайон. В цьому році маємо здати дитячий садочок на Тяжилові. Ще під час реконструкції дороги по вулиці Ватутіна кілька років тому ми закладали опори, щоб можна було продовжити тролейбусну лінію...», – зазначив міський голова Сергій Моргунов.

Продовжили контактну мережу тролейбуса по вул. Ватутіна від розворотного кільця по вул. Луговій до СТО «Вінниччина-Авто». Збудували 2,4 км контактної тролейбусної лінії в двох напрямках, змонтували та підключили тягову підстанцію, також встановили світлофор на новому розворотному кільці.

Під час тестового запуску тролейбусу на продовженому маршруті чиновники поспілкувалися зі мешканцями мікрорайону Тяжилів. Люди кажуть, що вони задоволені, бо тепер не доведеться йти пішки до тролейбусної зупинки, чи їхати маршрутним таксі.

«Ми давно на це чекали. І дуже раді цьому і всім, хто це зробив. Бажаємо, щоб не ламалися тролейбуси і всі їздили. Бо раніше ми ходили до Лугової пішки, а потім назад», – каже місцева жителька Світлана Пилипак.

За попередніми підрахунками цим продовженим маршрутом тролейбусу на Тяжилові будуть користуватись понад 5 тисяч мешканців.