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    16 шкільних автобусів планується придбати для учнів Вінниччини

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    16 шкільних автобусів планується придбати для учнів Вінниччини

    На придбання автобусів планується виділити понад 16 мільйонів гривень

    У 2019 році для перевезення дітей до навчальних закладів на Вінниччині планують закупити 16 шкільних автобусів. Транспорт придбають на умовах співфінансування.

    Про це повідомили у Вінницькій обласній раді. 

    На покупку 16 шкільних автобусів планують виділити понад 16 мільйонів гривень. Також на понад 7 мільйонів гривень придбають спеціальні автомобілі для інклюзивно-ресурсних центрів. 

    У цьому році новий шкільний автобус вартістю 1 мільйон 796 тисяч гривень вже закупили в Іллінецьку об'єднану територіальну громаду. 

    Наразі у Вінницькій області діє 785 закладів дошкільної освіти (у тому числі 151 навчально-виховних комплексів) та 21 інший заклад освіти, що мають дошкільні відділення. Всього дошкільною освітою охоплено понад 55,7 тис. дітей.

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