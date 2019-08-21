16 шкільних автобусів планується придбати для учнів Вінниччини



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На придбання автобусів планується виділити понад 16 мільйонів гривень

У 2019 році для перевезення дітей до навчальних закладів на Вінниччині планують закупити 16 шкільних автобусів. Транспорт придбають на умовах співфінансування.

Про це повідомили у Вінницькій обласній раді.

На покупку 16 шкільних автобусів планують виділити понад 16 мільйонів гривень. Також на понад 7 мільйонів гривень придбають спеціальні автомобілі для інклюзивно-ресурсних центрів.

У цьому році новий шкільний автобус вартістю 1 мільйон 796 тисяч гривень вже закупили в Іллінецьку об'єднану територіальну громаду.

Наразі у Вінницькій області діє 785 закладів дошкільної освіти (у тому числі 151 навчально-виховних комплексів) та 21 інший заклад освіти, що мають дошкільні відділення. Всього дошкільною освітою охоплено понад 55,7 тис. дітей.