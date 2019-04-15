25 громадських організацій Вінниччини отримають обласний грант
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Розсилка
Коштом бюджету організації реалізують свої проекти
Конкурсна комісія при Вінницькій облдержадміністрації визначила переможців цьогорічної фінансової підтримки громадських організацій за рахунок коштів обласного бюджету.
На реалізацію програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, виділено 1 млн. грн. Їх розподілять між 25-ма організаціями-переможцями. Загалом на конкурс подавали заявки понад півсотні учасників.
Отож переможцями стали:
|
№
з/п
|
Назва інституту громадянського суспільства
|
Назва програми (проекту, заходу)
|
Рейтинг
|
1.
|
Громадська організація «Подільська спадщина»
|
Створення кінофільму: «1939 рік: історичні міфи та реалії на тернах Вінниччини»
|
456
|
2.
|
Вінницька міська молодіжна громадська організація «Ноктюрн»
|
«ХІІІ МіжНародний ВІННИЦіЯнський фестиваль комедійного та пародійного кіно»
|
455
|
3.
|
Громадська організація «ДІА-ДІТИ»
|
«Діабет не перешкода!»
|
447
|
4.
|
Громадська організація «Вінницька обласна асоціація ендокринологів»
|
«Блакитне коло об’єднує»
|
443
|
5.
|
Хмільницька районна громадська організація «ПРАВО»
|
«Електронна демократія: інформуємо, навчаємо, аналізуємо»
|
441
|
6.
|
Громадська організація «Культурний Всесвіт»
|
Фестиваль «VinBookFest»
|
440
|
7.
|
Громадська організація «Громадський парламент Поділля»
|
«Електронна Вінниччина. Досвід Естонії для України»
|
429
|
8.
|
Громадська організація «Простір майбутнього»
|
«ІІІ Міжнародний конкурс духової музики «Vin Venti»
|
424
|
9.
|
Громадська організація «Вінницька обласна асоціація громадян хворих цукровим діабетом «Благовіст»
|
«Фізичне виховання – профілактика ускладнень цукрового діабету та дієвий метод соціальної адаптації пацієнтів з цукровим діабетом»
|
422
|
10.
|
Громадська організація «Медіа Центр «Власно»
|
«І Міжнародний фестиваль «Гей, Соколи!» та культурно-туристичний центр Тимка Падури»
|
415
|
11.
|
Громадська організація «Центр розвитку здорової дитини та відповідального батьківства «Лелека»
|
«Сучасна дитина – здорова дитина»
|
415
|
12.
|
Громадська організація «Інститут розвитку Брацлавщини»
|
«Брацлавська палітра»
|
407
|
13.
|
Громадська організація «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ»
|
«ІІІ Всеукраїнська школа публічної політики та адміністрування»
|
404
|
14.
|
Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця»
|
«Розповсюдження досвіду створення інклюзивних умов трудової зайнятості молодих людей з важкими формами інвалідності на базі тепличного господарства Соціальних майстерень»
|
399
|
15.
|
Громадська організація «Суспільні ініціативи Козятинщини»
|
«Вітчизна – це не хтось і десь…»
|
397
|
16.
|
Громадська організація «Інститут громадських ініціатив Вінниччини»
|
Трансформаційні освітні ігри для молоді «Трансформуйся в успіх!»
|
393
|
17.
|
Громадська організація «Центр аналізу та розвитку громадських комунікацій «ДІАЛОГ»
|
«Медіа-аудит Вінницької ОДА: стан та перспективи удосконалення інформаційної політики – регіональний вимір»
|
386
|
18.
|
Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток»
|
«Агенти соціальних змін»
|
385
|
19.
|
Громадська організація «Асоціація євроклубів Вінниччини»
|
«Кращі практики е-адміністрування для місцевих громад»
|
385
|
20.
|
Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів-УСІ»
|
«Інклюзивний корекційно-розвитковий табір для дітей з інтелектуальними порушеннями та дітей без порушень у розвитку»
|
384
|
21.
|
Вінницька обласна організація товариства «Знання» України
|
«Професіоналізація освіти дорослих через призму реформ»
|
380
|
22.
|
Громадська організація «Освітній простір 2.0»
|
«Фактор успіху: розвиток підприємницьких компетенцій в учнів ПТНЗ»
|
376
|
23.
|
Громадська організація «Туристично-оздоровча Україна»
|
«Інформаційно-туристичний сайт Хмільника»
|
372
|
24.
|
Громадська організація «Подільська агенція регіонального розвитку»
|
«Шпага Пирогова»
|
367
|
25.
|
Вінницька обласна організація Товариства Червоного Хреста України
|
Прес-клуб «Журналісти за милосердя»
|
365
Нагадаємо, до 2 травня Вінницька мерія приймає заявки на конкурс соціально-культурних проектів.
Джерело: i-vin.info