Одесит став найкращим кондитером України



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Переможець поїде на чемпіонат світу в Париж

Одеський кондитер Руслан Громаковський переміг в першому Національному чемпіонаті України з кондитерського мистецтва, який проходив минулого тижня в Києві.

Руслан добре відомий в професійних колах як шеф-кондитер KISS Chocolaterie на Рішельєвській, яка, на жаль, закрилася близько місяця тому. А одесити знають його як автора найвищої шоколадної композиції України і двометрової людини, створеної з того ж солодкого матеріалу.

Щоб показати кращий результат в Києві, Руслан пройшов три відбіркові тури, а до фіналу готувався чотири місяці. Як розповів він, фінал національного конкурсу, в який вийшли вісім кращих українських кондитерів, став справжнім марафоном.

«На все про все учасникам дали 14 годин, - розповідає Руслан. - За цей час ми повинні були зробити два різних торта, десять десертів, два види цукерок по 16 штук і скульптуру з шоколаду і карамелі висотою понад 100 см.

Я продумав свій виступ до хвилини, весь технологічний процес, кожен десерт. Конкурс присвятили Анні Ярославні, тому я придумав безліч історичних деталей та використовував по можливості місцеві продукти: в десертах - брусницю, яблука і попкорн з гречки, а одну цукерку начинив марципаном і коноплями - це рослина була дуже популярно в XI-XII століттях».

Оцінюючи учасників, компетентне журі враховувало кілька параметрів - гігієна робочого місця, використані техніки, швидкість, креативність і, звичайно, смак. У підсумку судді віддали перемогу одеситу.

Тепер Руслан Громаковский і його колега по кондитерському цеху Ірина Бойко представлятимуть Україну на чемпіонаті світу в Парижі, який пройде в 2020 році.

Джерело: Думская