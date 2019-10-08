39 дитячих садочки та 3 лікарні у Вінниці підключено до тепла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Комунальники розпочали опалювальний сезон з соціальних закладів міста

У Вінниці почалася подача тепла до садочків та лікарень міста. За повідомленням КП «Вінницяміськтеплоенерго» з 7 жовтня розпочалась подача теплоносія до закладів соціальної сфери, керівники яких подали письмові заявки.

Протягом останніх років дошкільні та шкільні заклади, а також медичні установи обласного центру забезпечуються теплом дещо раніше від офіційного початку опалювального сезону. Щоб створити дітям та дорослим комфортні умови перебування у закладах, на календарні дати керівництво міста не зважає. Цей рік не став винятком. Через похолодання подача тепла вже розпочалася.

КП «Вінницяміськтеплоенерго» почало включати опалення відповідно до заявок, які надходять від керівників закладів. Станом на 8 жовтня свої заявки вже подали 45 директорів. Опалення вже включили на 42 об’єктах: у 39 дитячих садках та трьох лікарнях. До підприємства продовжують надходити заявки від директорів закладів.

Раніше розпочати опалювальний сезон стало можливим завдяки завчасно проведеній підготовці підприємств житлово-комунальної сфери до зими та комплексній перевірці стану тепломереж та заповнення систем водою, що для Вінниці є вже традиційною практикою.

Такі заходи дають змогу заздалегідь виявити проблемні ділянки та своєчасно усунути недоліки.