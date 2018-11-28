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    Аеропорт «Вінниця» працюватиме у штатному режимі

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    Аеропорт «Вінниця» працюватиме у штатному режимі

    Введення воєнного стану не вплине на роботу повітряних воріт міста

    Під час воєнного стану аеропорт «Вінниця» працюватиме в штатному режимі. Про це йдеться у офіційній заяві керівництва литовища.

    Алміністрація аеропорту наголошує, що авіаційне сполучення здійснюється в штатному режимі, без обмежень, не дивлячись на оголошення військового стану.

    Звертаємо увагу на те, що уу понеділо, 26 листопада Верховна Рада України затвердила Указ Президента України № 391/2018 «Про введення воєнного стану в Україні».

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    «Наразі затверджений документ не накладає жодних обмежень щодо економічної діяльності на всій території України. Відповідно, авіаційне сполучення до/з та всередині України здійснюється у штатному режимі й без жодних обмежень», - зазначено в заяві.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

     Читайте також: Без паніки: як поводитись громадянам в умовах воєнного стану

    Джерело: vn.oblast.online

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