Аеропорт «Вінниця» працюватиме у штатному режимі



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Введення воєнного стану не вплине на роботу повітряних воріт міста

Під час воєнного стану аеропорт «Вінниця» працюватиме в штатному режимі. Про це йдеться у офіційній заяві керівництва литовища.

Алміністрація аеропорту наголошує, що авіаційне сполучення здійснюється в штатному режимі, без обмежень, не дивлячись на оголошення військового стану.

Звертаємо увагу на те, що уу понеділо, 26 листопада Верховна Рада України затвердила Указ Президента України № 391/2018 «Про введення воєнного стану в Україні».

«Наразі затверджений документ не накладає жодних обмежень щодо економічної діяльності на всій території України. Відповідно, авіаційне сполучення до/з та всередині України здійснюється у штатному режимі й без жодних обмежень», - зазначено в заяві.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Джерело: vn.oblast.online