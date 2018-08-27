Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж



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Благоустрій міста триває

У Вінниці підсвітили дві арки при входах до Центрального парку. Одна знаходиться зі сторони вулиці Хлібної, інша – збоку вулиці Грушевського.

Світильники почепили вгорі на колонах. Вночі вони увиразнюють об’єкти та ліпнину на них. Зазначимо, що на одній з арок – п’ятикутні зірки.

Нагадаємо, що тендер на проведення даних робіт департамент комунального господарства та благоустрою міської ради оголосив на початку червня. Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Мікс Лайф».

Освітлення двох вхідних арок коштувало 600 тисяч гривень.

Джерело: vinnitsa.info