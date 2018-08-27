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    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж

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    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж

    Благоустрій міста триває

    У Вінниці підсвітили дві арки при входах до Центрального парку. Одна знаходиться зі сторони вулиці Хлібної, інша – збоку вулиці Грушевського.

    Світильники почепили вгорі на колонах. Вночі вони увиразнюють об’єкти та ліпнину на них. Зазначимо, що на одній з арок – п’ятикутні зірки.

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    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
    Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж

    Нагадаємо, що тендер на проведення даних робіт департамент комунального господарства та благоустрою міської ради оголосив на початку червня. Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Мікс Лайф».

    Освітлення двох вхідних арок коштувало 600 тисяч гривень.

    Джерело: vinnitsa.info

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