Арки вінницьких парків оздоблено підсвічуванням. Нічний фоторепортаж
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Благоустрій міста триває
У Вінниці підсвітили дві арки при входах до Центрального парку. Одна знаходиться зі сторони вулиці Хлібної, інша – збоку вулиці Грушевського.
Світильники почепили вгорі на колонах. Вночі вони увиразнюють об’єкти та ліпнину на них. Зазначимо, що на одній з арок – п’ятикутні зірки.
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Нагадаємо, що тендер на проведення даних робіт департамент комунального господарства та благоустрою міської ради оголосив на початку червня. Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю «Мікс Лайф».
Освітлення двох вхідних арок коштувало 600 тисяч гривень.
Джерело: vinnitsa.info